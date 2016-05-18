في ذكرى رحيله.. حكايات عن عاشق الفرنسية و«ملواني مدرسة المشاغبين» عبدالله فرغلي

كتبت – عايدة رضوان

عبدالله فرغلي.. مدرس الفرنسية، شغوف المسرح، الذي لم يتصدر الأفيش، ولم يفز ببطولة مطلقة يومًا.. ملواني مدرسة المشاغبين، في ذكرى وفاته الـ 6.

ولد فرغلي في الـ 3 من مارس عام 1928م، في مدينة القاهرة.

وحصل على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، ليعمل في تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية في المحافظة.

فرغلي بين الفرنسية وسيدتي الجميلة

حين كان في ربيعه الـ 40، كان يقضي نهاره مع طلاب مدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين بالعباسية، في تدريس اللغة الفرنسية التي كان يعشقها.

وفي الليل كان يذهب إلى الإسكندرية، ليؤدي دوره في مسرحية “سيدتي الجميلة”، مع فؤاد المهندس، وشويكار، ثم يعود باكرًا في قطار الصحافة ليؤدي عمله كعاشق للغة الفرنسية.

كان الراحل عبد الله فرغلي، دائمًا ما يُضفي حالة من المرح والبهجة على طلابه، وكان دائمًا ما يدخل في مناقشات ضاحكة مع الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي كان أحد طلاب فرغلي.

حاجات مالهاش لازمة

في إحدى المرات أثناء وجود عبد الله فرغلي بالمدرسة، دخل أحد المفتشين الفصل، وأخذ يسأل عن أمور هامشية لا تخصه، فما كان من فرغلي إلا وفاجئه قائلًا: “إنت من ساعة ما دخلت، وإنت بتتكلم في حاجات ملهاش لازمة، اتفضل بقى إسأل الطلبة”.

فرغلي يودع الفرنسية

ورغم كل ما جمع بين فرغلي وطلابه، إلا أنه اضطر لترك ممارسة التدريس بعد دخوله إحدى فصول مدرسة إسماعيل القباني الثانوية، وكان عائدًا لتوه من عرض “سيدتي الجميلة” في الإسكندرية، ليجد مفاجأة غير سعيدة في انتظاره، فقد كتب له أحد الطلاب جملة من المسرحية على “سابورة” الفصل!.

تلامذة وزملاء

حكى الفنان محمد فريد خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة cbc أن الفنان عبد الله فرغلي كان يدرس له اللغة الفرنسية وقال: “بس هو كان ضعيف في الفرنساوي، مقالش حاجة فرنساوي طول منا مصاحبه”.

الفنان محمد فريد يتحدث عن الراحل عبدالله فرغلي مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة..

الملواني بين التمثيل والكتابة

قدم عبد الله فرغلي العديد من الأعمال الفنية من أهمها:” سيدتي الجميلة، الزيارة انتهت، سكر زيادة، ومدرسة المشاغبين”.

كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل:” أبنائي الأعزاء شكرًا، اخو البنات، صيام صيام، وآخرها مسلسلات الجماعة”.

وكتب عبد الله فرغلي نصوصًا مسرحية عديدة منها:” البيجامة الحمراء، الملاك الأزرق، سكر زيادة، غراميات عفيفي، آه آه من حواء، أولاد علي بمبة، عفريت الستات، ولعة”.

كما ارتبط اسمه بفرقة الفنانين المتحدين إلا أنه لم يقدم دور بطولة واحد في حياته.

الراحل عبد الله فرغلي بـ”مدرسة المشاغبين”..

فرغلي بعيدًا عن الأضواء

كان عبد الله فرغلي من أحرص الناس على زيارة أي زميل مريض في الوسط الفني حتى لو لم يكن هناك سابق معرفة بينهما وكان يبرر هذا قائلًا :”علشان ألاقي حد يسأل عني لما أمرض، ويمشي في جنازتي لما أموت”، وهو ما لم يحدث فعليًا في مرضه ووفاته.

رحيل الملواني

قبيل منتصف عام2010م، وبعد انتهاء الفنان عبدالله فرغلي من تصوير آخر مسلسلاته، وهو شيخ العرب همام، أصيب بضيق شديد في التنفس، وكان في ذلك الوقت في منزله فتم نقله إلى المستشفى على الفور، ولكن فشلت كل محاولات إنقاذه؛ ففارق الفنان الحياة في الـ 18 من مايو عام 2010، عن يناهز الـ 82 سنة.