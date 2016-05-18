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الغد السورى يبحث تشكيل مكتب قانونى لاسترداد الأموال السورية المنهوبة

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الغد السورى يبحث تشكيل مكتب قانونى لاسترداد الأموال السورية المنهوبة الغد السورى يبحث تشكيل مكتب قانونى لاسترداد الأموال السورية المنهوبة
عقدتت الأمانة العامة لتيار الغد السورى الاجتماع الثالث منذ يومين، وتمت مناقشة المقترحات والتوصيات التى تم إقرارها، ومنها قبول حضور الأعضاء فى الأمانة العامة للتيار اجتماعات المكاتب الفرعية دون حق التصويت.

وذكر بيان صادر من المكتب الإعلامى لتيار الغد السورى، الأربعاء، أنه تمت مناقشة متابعة الأموال السورية المنهوبة حسب تقارير بنما، واقتراح إنشاء مكتب قانونى للتيار وموافقة المكتب السياسى عليه، على أن يتولى المكتب القانونى أمر الأموال المنهوبة.

واقترح الأعضاء أن يتم جمع الأعضاء الحقوقيين الموجودين بالتيار تمهيدا لتشكيل المكتب القانونى، وتحديد آلية عمله، كما تم استعراض أعمال مكاتب الأمانة العامة.

واستعرض المجتمعون نشاطات المكاتب وما حققه من نجاح، وبحث مواطن الخلل إضافة إلى الندوات التى يقيمها مكتب عينتاب وأهميتها.

من جانب آخر طلب الأعضاء من أعضاء المكتب السياسى حضور اجتماعات الأمانة العامة كأعضاء فيها، لشرح ما أنجزوه ووضع الأمانة العامة برؤية المكتب السياسى للمستجدات من الأحداث أولا بأول، كذلك تزويد الأمانة العامة بمحاضر اجتماعات المكتب السياسى أولا بأول، لمعرفة الخط السياسى للتيار والرؤية السياسية المستقبلية له.

كما اطلع الأعضاء على ملف مقترح فتح مكتب لتيار الغد السورى بمدينة ماردين، واقتراح أن يتم النشر باللغة الكردية إضافة للعربية فى موقع التيار لبعض المنشورات المهمة والعامة على موقع التيار، ودراسة الإسراع بإنجاز خطة لهيكلية مكاتب تيار الغد السورى بأوروبا، وضرورة وضع خطة تسويقية كاملة للتيار سياسيا وإعلاميا من المكتبين السياسى والإعلامى، وأن يتم التركيز بالعضوية على النخب فى الوقت الحالى وليس على الأعداد.

وقرر الأعضاء أن يكون الاجتماع المقبل استثنائيا خلال أسبوع من تاريخه.


>سامح شكرى من فيينا: مصر لديها رؤية واضحة فى دعم المسار السياسى بسوريا

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