رئيس الوزراء اليمنى يرفض تشكيل حكومة وحدة قبل التزام المتمردين

>أعلن رئيس الوزراء اليمنى أحمد بن داغر الأربعاء رفض مطلب المتمردين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزام المتمردين تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخصوصا الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.

واتت تصريحات بن دغر خلال كلمة القاها فى الرياض غداة تعليق وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى مشاركته فى مشاورات السلام مع الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح فى الكويت.

وقال بن دغر ان المشاورات "لا بد وان تؤدى الى السلم والاستقرار، ولا بد فى النهاية ان نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الامر لا يتحقق الا عن طريق واحدة هى احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها".

وشدد على ان هذه المرجعيات تتمثل فى "قرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح ان يعلموا ان الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة او مراوغة هو ما يريده شعبنا".

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