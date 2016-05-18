أجمل أم في العالم .. لامرأة وجدت طفلة لقيطة في الشارع

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صوراً مؤثرة للحظة إرضاع امرأة لطفلة تتضور جوعاً عُثر عليها داخل صندوق من الورق المقوى ملقاة بالشارع مع كيس من اللبن وعشرة جنيهات إسترليني.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عُثر على الطفلة حديثة الولادة بأحد شوارع "شنيانج" الصينية، وقد أثارت الصور ضجة عبر الإنترنت، وحصلت المرأة البالغة من العمر 26 عاماً، على لقب أجمل أم من متداولي الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن التعليقات الطريقة التي تمت ترجمتها إلى العربية و نشرت حول هذه الصور ما يلي:

_ هذه الطفلة ستكون محظوظة مدى الحياة، لأن هذه المرأة الجميلة أرضعتها.

_ الأم هي التي تحنو وليست التي تحمل وتلد.

_ هل الطفلة مريضة وربما تنقل مرضاً ما للأم المرضعة وطفلها الحقيقي؟

هذا وقد وقفت "سيدتي نت" على رأي الطب في تصرف الأم حيث أشار طبيب الأطفال، الدكتور محمد أبو داوود إلى أن الرضاعة لا تتأثر بإختلاف الأم لأن تركيب حليب الأم واحداً عند كل النساء، أما فيما إذا كانت الطفلة مريضة فلا يمكن أن ينتقل أي مرض للأم، التي تبرعت وأرضعت الصغيرة اللقيطة، لأن مسرى الحليب في صدر الأم يكون باتجاه واحد أي من قنوات اللبن إلى فم الرضيع وليس العكس، فلا يحدث أي تأثير لو تجشأ الطفل أو تنفس، وهو يرضع على عكس ما يعتقد العامة.

بالنسبة لرأي الشرع أشار الدكتور محمد صفي الدين، دكتوراه فقه وشريعة، إلى ما يلي:

_ إرضاع الصغير رضعة واحدة مشبعة لا يدخل في باب الإخوة لأبناء هذه المرضعة وهذا الصغير.

_ يجب أن ترضع هذه الأم هذه الطفلة ثلاث رضعات مشبعات لكي تتحقق صفة الإرضاع بأنها ستكون أمها بالرضاعة وأبناء هذه الأم يكونون أشقاء للطفلة.

_ لا يجوز للمرأة أن ترضع أي طفل دون إذن زوجها وهذا الحكم الشرعي في هذه الحالة.

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