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«تموين بورسعيد» تعلن الطوارئ استعدادًا لشهر رمضان

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«تموين بورسعيد» تعلن الطوارئ استعدادًا لشهر رمضان «تموين بورسعيد» تعلن الطوارئ استعدادًا لشهر رمضان

محمد أحمد هلاوي وكيل وزارة والتجارة الداخلية ببورسعيد

بورسعيد ـ جمال نوفل:

 أعلن محمد أحمد هلاوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عن خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل علي مدار 24 ساعة يوميا لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة اسباب الشكوي.

وأضاف “هلاوي”، في بيان صادر عنه اليوم : “سيتم أيضاً تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال حملات مشتركة مكثفة لمفتشي الرقابة بالمديرية والادارات الفرعية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومكتب مراقبة أغذية المدينة للمرور علي كافة الأسواق والمحال العامة والمخابز والمناطق التجارية ؛ لمتابعة وفرة جميع السلع بالاسواق لاستشعار اي نقص أو اختناق في السلع الاساسية وسرعة توفيرها تحقيقا للتوازن والاستقرار السعري بالاسواق، وأيضاً للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الادمي وضبط المغشوش منها، فضلاً عن استمرار مراقبة المخابز خلال الشهر الكريم للعمل علي توفير رغيف الخبز ومنع حدوث زحام علي المخابز اثناء فترات زيادة الطلب ومراقبة انتاج خبز جيد مطابق للمواصفات وغير ذلك.

وأكد وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن الشركة العامة لتجارة الجملة ستوفر خلال الفترة القليلة القادمة كميات كبيرة من السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية وعرضها بأسعار تعاونية أقل من نظيرتها بالأسواق بالمجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة للشركة، كما سيوفر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بجمعياته الاستهلاكية والفئوية والمنزلية كميات كبيرة من السلع الغذائية من أجود الاصناف وبأقل الاسعار تشمل السلع الرمضانية “الزبيب – التين التركي – المشمشية – التمر”.

وتابع أنه سيتم توفير احتياجات بورسعيد خلال شهر رمضان من اللحوم البلدية الطازجة من خلال مشروع تربية الماشية بالمحافظة إضافة إلي القطاع الخاص ، هذا بجانب جلب كميات كبيرة من رؤوس الماشية البلدي حي مستورد وارد مجازر الموانئ لتوزيعها علي الشوادر بالمحافظة والتي يبلغ عددها 13 شادر منها 3 ثابتة و10 متنقلة، هذا اضافة الي توافر الللحوم المجمدة المستوردة والدواجن والبيض والاسماك التي تعد المحافظة ذات انتاج عالي بها يكفي احتياجات استهلاكها.

وأشار إلي أن المديرية طلبت زيادة الكميات الواردة للمحافظة من اسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية خلال الشهر الكريم بما يغطي احتياجات المواطنين ، لافتاً إلي أن امتداد الغاز الطبيعي في العديد من مناطق المحافظة وتوصيله بالفعل ل148 ألفاً و545 منزلاً حتي الان ساهم بفاعلية في وفرة هذه السلعة ويصل متوسط الحصة الشهرية الحالية بالمحافظة إلي 1035 طناً شهرياً.

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