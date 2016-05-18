وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من المدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين فقط بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الريضاة للقوات المسلحة بمحافظات ” القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ” للعام الدراسي 2016/2017 ، طبقا للخطة الزمنية لأعمال مكتب تنسيق القبول للمراحل الدراسية المختلفة بدءا من الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى طبقا لشروط القبول بكل مرحلة.

وقال اللواء دكتور مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة – خلال مؤتمر صحفي عقد في جهاز الرياضة – ، إن المدارس الرياضية تضم “رفع الأثقال، المصارعة ، الملاكمة، التايكوندو ، ألعاب القوى ، جودو ، جمباز ، سلاح ، دراجات، سباحة، غطس، خماسي حديث، ثلاثى “ترايثلون”، الرماية ، تجديف”، موضحا أن الشروط العامة الأساسية للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية هو اجتياز الطالب المتقدم لجميع الاختبارات المقررة طبقا لمرحلته السنية ” علمية ، طبية ، نفسية، رياضية ، أمنية ، كشف الهيئة “، بالإضافة إلى الشروط التفضيلية بتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلا طبقا لتقييم الجهات المختصة والحصول على البطولات مستوى “منطقة – جمهورية”.

وأوضح أنه يتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية “بدءا من الصف الخامس من أبناء المدينة التى تقع بها المدرسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر أما بالنسبة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية يتم المبيت بالمدرسة والأجازات بنظام الراحات الأسبوعية.

وأكد أن شروط السن فى مختلف المراحل الدراسية يتم طبقا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن من مميزات الانضمام للمدارس العسكرية الرياضية مساهمتها فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى التى تضاف إلى مجموع درجاته طبقا لما هو متبع بقوانين وزارة التربية والتعليم كما يتم رفع كفاءة الطلاب علميا من خلال مجموعات التقوية المجانية فى جميع المواد الدراسية .

> وأضاف أنه يتم صرف الزى ” رياضة ، تعليمي، الأجازات، المهمات الشخصية” لجميع طلبة المدارس “قدامى ، جدد” على نفقة القوات المسلحة.

كما يتم تدريب الطلبة على الألعاب الرياضية المختلفة وصقل مهارتهم والمحافظة على لياقتهم البدنية وتنمية مواهبهم تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين “المحليين و الأجانب”، من ذى الخبرة المشهود لهم بالكفاءة مع منح الفرصة للأبطال الرياضيين بالانضمام إلى المنتخبات القومية.

وأشار إلى أنه يتم تنمية هوايات الطلبة وتدريبهم على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس ويخضع الطلبة لإشراف ورعاية نفسية واجتماعية مع متخصصين وكذلك طبية دقيقة بمستشفيات القوات المسلحة.

وأوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهدف إلى تحقيق التأهيل الرياضى المتكامل من خلال الرعاية الشاملة التى توفرها لطلبة المدارس العسكرية الرياضية واللاعبين المدنيين المنضمين عليها ، وذلك وفقا لمنظومة علمية متكاملة للوصول إلى تحقيق الأهداف المخططة من إنشاء المدارس العسكرية الرياضية بمفهومها الجديد فى صناعة أبطال رياضيين من خلال إنشاء قاعدة عريضة من الناشئين فى مختلف الألعاب يكون لهم فى المستقبل القريب شرف تمثيل مصر الوطن ورفع رايتها فى المحافل الدولية.

وصرح رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة أنه سيتم البدء فى بيع ملفات القبول بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة اعتبارا من اليوم 18 مايو وحتى 3 يوليو القادم، وقبول الملفات اعتبارا من الأول من يونيو، وحتى 4 يوليو المقبل، بمقر المدارس العسكرية الرياضية وستتم اختبارات القبول للطلبة طبقا للمراحل الاتية.. المرحل الأولى: اختبارات”علمى – طبي أولى – بدنى ومهارى أولى – نفسي” بمقر تواجد المدارس العسكرية الرياضية اعتبارا من 10 وحتى 13 يوليو المقبل.

المرحلة الثانية: اختبارات المهارية التخصصية والقوام والنمط الجسمانى بمقر مكتب التنسيق المركزى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة والمدرسة العسكرية الرياضية بالهايكستب اعتبارا من 6 وحتى 13 أغسطس المقبل.

المرحلة النهائية: التحاليل المعملية المتقدمة وكشف الهيئة بمقر جهاز الرياضة للقوات المسلحة بالقاهرة اعتبارا من 16 وحتى 18 أغسطس المقبل.

وحول الالعاب الرياضية المقررة بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2016/ 2017 واستراتيجية العمل عليها .. وأوضح أن المدارس العسكرية الرياضية تضم الألعاب الفردية الأوليمبية باجمالى 15 لعبة طبقا لاستراتيجية العمل الاتية .. المحور الأول : الرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات أوليمبية فى المدى القريب وتضم ألعاب ” رفع الأثقال، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، جودو، رماية، خماسي حديث، غطس ، دراجات”.

المحور الثانى : الرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلى والقارى والعالمى وتضم ألعاب ” ألعاب قوى، جمباز، سلاح، تجديف ، سباحة، ترايثلون”.

وفيما يتعلق بطريقة الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية .. أكد اللوزى أنه يجب الحصول على ملف الالتحاق من مقر مكتب التنسيق بالمدرسة العسكرية الرياضية التابع لها الطالب أو مكتب المستشار العسكري فى المحافظات المختلفة.

كما يقدم ملف الالتحاق بعد استكمال جميع البيانات إلى مقر مكتب التنسيق بالمدرسة العسكرية التابع لها لتحديد موعد الاختبارات.

وحول الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية .. قال اللوزى أن هناك أوراق تقدم فور التقدم لمكتب التنسيق وهى .. أصل الشهادة الابتدائية وشهادة النجاح “للمرحلة الاعدادية والثانوية”، أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر بالاضافة إلى صورة منها، مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية ، إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من اتحاد اللعبة ، عدد (8 ) صور فوتوغرافية ملونة 4×6 ، عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة / ولى الأمر، السجل التجارى والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة بالاضافة إلى صورة منها (إن وجد)، صحيفة الحالة الجناسية للوالد (ولى الأمر)، تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية ، عدد (2) وثيقة تعارف بالاضافة إلى (2) صورة شخصية ملونة للطالب.

وحول الشروط العامة للطالب للقبول والاستمرار بالمدارس العسكرية الرياضية .. أكد اللوزى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ، تقبل المدارس الطلبة من الذكور فقط ، تقبل المدارس كافة المراحل السنية “ابتدائي بدءا من الصف الخامس- إعدادى وثانوى بالمراحل المختلفة”، أن يتناسب عمره من مرحلته الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ألا يكون قد فصل تأديبيا من اى مدرسة سابقة، فى حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة شهر لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويلة فى حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء المدراسة ، أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة “العلمية والطبية والنفسية والبدنية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة ” شرط أساسي للقبول” بالاضافة إلى تحقيق البطولات على مستوى (المنطقة – الجمهورية) طبقا لمرحتله السنية “شرط تفضيلي للقبول”.

وكشف اللوزى أن المدارس الرياضية العسكرية تساهم بنحو 76% من المنتخبات القومية للناشئين فى الألعاب المختلفة بعدد 410 لاعب ” 62 طالبا ، 17 عسكريا، 175 لاعبا ، 156 لاعبة” ، لافتا إلى أن إنجازات المدارس العسكرية الرياضية المشكلة لقطاع البطولة الرياضية / جهاز الرياضة للقوات المسلحة منذ عام 2005 حتى الآن قد حققت على المستوى المحلى 10411 ميدالية ذهبية ، و6449 فضة ، و5659 برونز بإجمالى عدد 22519 ميدالية متنوعة، وعلى المستوى الدولى سواء عربيا أو افريقيا أو عالميا قد حصلت على 980 ذهبا و472 فضة ، و436 برونز ، باجمالى عدد 1888 ميدالية متنوعة من خلال الاشتراك فى 282 بطولة، أما على المستوى الأوليمبي حققت 2 ميدالية ذهب، و 6 برونز باجمالى 8 ميدالية متنوعة من خلال الاشتراك فى دورتين أوليمبيتين.