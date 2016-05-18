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26 مايو… الحكم فى معارضة «صافيناز» على حبسها 6 أشهر

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26 مايو… الحكم فى معارضة «صافيناز» على حبسها 6 أشهر 26 مايو… الحكم فى معارضة «صافيناز» على حبسها 6 أشهر

الراقصة صافيناز

حجزت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبد الرازق وأحمد حسن، اليوم الأربعاء، معارضة الراقصة الأرمينية صافيناز، على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الرقص بدون ترخيص، للنطق بالحكم في 26 مايو الجاري.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت في وقت سابق، بحبس الراقصة الأرمينية، صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

كانت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام، قررت إحالة الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص، وحررت المصنفات الفنية محضرًا للراقصة بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص.

 

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