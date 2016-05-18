وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنوفية يفتتحان مؤتمر جراحة الكبد

افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، المؤتمر الدولى الرابع لجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد، والذى ينظمه قسم جراحة الكبد بمعهد الكبد القومى بالتعاون مع قسم التخدير والرعاية المركزة بجامعة المنوفية.

وقال الدكتور أشرف الشيحى إن معهد الكبد هو فكرة عبقرية فى زمانه ومكانه، لأنه يضم نخبة متميزة من أطباء وجراحى الكبد فى مصر، ويقدم خدمة متميزة لمرضى الكبد الذين يمثلون شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى وأنه على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل لمساندة المعهد فى خدماته العلاجية والبحثية.

من جانبه قال الدكتور أسامة حجازى أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية رئيس اللجنة المنظمة، إن المؤتمر يناقش الجديد فى جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وزراعة الكبد ويقدم باكورة إنتاج المعهد من أبحاث علمية نتاج جهد من كوادر المعهد بالتعاون مع خبرات المراكز الطبية والجامعات الأخرى.

ويشارك فى المؤتمر أساتذة من جامعات أجنبية ومصرية مختلفة، وقد سبق عقد المؤتمر ورش عمل عن الجديد فى جراحات المناظير الخاصة بالقنوات المرارية، وإجراء عمليات للقنوات المرارية بالمناظير تحت إشراف الدكتور أحمد نصار الخبير العالمى، كما تم إجراء ثلاث جراحات لزراعة الكبد تحت إشراف الخبير اليابانى موريو كاساهارا.

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