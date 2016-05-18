أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنوفية يفتتحان مؤتمر جراحة الكبد

Google+ Print
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنوفية يفتتحان مؤتمر جراحة الكبد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنوفية يفتتحان مؤتمر جراحة الكبد
افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، المؤتمر الدولى الرابع لجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد، والذى ينظمه قسم جراحة الكبد بمعهد الكبد القومى بالتعاون مع قسم التخدير والرعاية المركزة بجامعة المنوفية.

وقال الدكتور أشرف الشيحى إن معهد الكبد هو فكرة عبقرية فى زمانه ومكانه، لأنه يضم نخبة متميزة من أطباء وجراحى الكبد فى ، ويقدم خدمة متميزة لمرضى الكبد الذين يمثلون شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى وأنه على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل لمساندة المعهد فى خدماته العلاجية والبحثية.

من جانبه قال الدكتور أسامة حجازى أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية رئيس اللجنة المنظمة، إن المؤتمر يناقش الجديد فى جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وزراعة الكبد ويقدم باكورة إنتاج المعهد من أبحاث علمية نتاج جهد من كوادر المعهد بالتعاون مع خبرات المراكز الطبية والجامعات الأخرى.

ويشارك فى المؤتمر أساتذة من جامعات أجنبية ومصرية مختلفة، وقد سبق عقد المؤتمر ورش عمل عن الجديد فى جراحات المناظير الخاصة بالقنوات المرارية، وإجراء عمليات للقنوات المرارية بالمناظير تحت إشراف الدكتور أحمد نصار الخبير العالمى، كما تم إجراء ثلاث جراحات لزراعة الكبد تحت إشراف الخبير اليابانى موريو كاساهارا.


>اليوم.. مناقشة 28 بحثا للتعرف على أحدث جراحات الكبد والبنكرياس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش