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تقرير في الجول - هل خسر الزمالك مع جنش

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تقرير في الجول - هل خسر الزمالك مع جنش تقرير في الجول - هل خسر الزمالك مع جنش

مع استمراره في حماية عرين القلعة البيضاء في الدوري ومساهمته القوية في التتويج بكأس العام الماضي، يتفائل عشاق الفريق الأبيض بمشاركته في المباريات، فهل خسر الزمالك من قبل مع محمود عبد الرحيم "جنش"؟

نعم، حدث هذا.

14

مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة التي فاز بها الزمالك بهدف لاعب وسطه إبراهيم عبد الخالق كانت رقم 14 لحارس الأوليمبي السباق مع القلعة البيضاء في الدوري، والسابعة في المسابقة هذا الموسم.

بداية جنش مع الزمالك في الدوري كانت بالجولة الأخيرة من موسم 2010-2011 حين شارك في انتصار الفريق على الإنتاج الحربي 3-1 تحت قيادة حسام حسن.

لم يشارك جنش الموسم التالي مع حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، فكانت عودته لحماية مرمى الفريق في المسابقة تحت أنظار البرازيلي جورفان فييرا حين لعب لقاء الإسماعيلي في الدور الثاني لموسم 2012-2013. فاز الأبيض 2-1.

الموسم التالي شارك في 3 مباريات فاز باثنتين منها وخسر واحدة، كانت أمام الإسماعيلي في استاد القاهرة حين سجل إبراهيم حسن هدفا رائعا من تصويبة قوية.

وخلال الموسم الماضي الذي توج فيه الزمالك باللقب لعب فقط 135 دقيقة، دخل في الشوط الثاني من لقاء حرس الحدود في الدور الأول (2-صفر للزمالك) ولعب لقاء النصر في الدور الأول (3-1 للزمالك).

إصابة أحمد الشناوي جعلت جنش يشارك في 7 مباريات بالدوري هذا الموسم، فاز الزمالك فيها جميعا. هزم أسوان وحرس الحدود وبتروجيت وغزل المحلة وطلائع الجيش والاتحاد مرتين.

إجمالي مشاركات جنش مع الزمالك في الدوري 14، فاز معه الفريق 13 مباراة وخسر مرة واحدة فقط.

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