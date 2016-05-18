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عمرو جمال: اللعب ضد توتي وصلاح أكثر ما يميز مواجهة روما

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عمرو جمال: اللعب ضد توتي وصلاح أكثر ما يميز مواجهة روما عمرو جمال: اللعب ضد توتي وصلاح أكثر ما يميز مواجهة روما

يتمنى عمرو جمال مهاجم الأهلي الحصول على فرصة للمشاركة في مباراة روما الودية، من أجل اللعب ضد فرانشيسكو توتي ومحمد صلاح.

ويلعب الأهلي ضد روما وديا يوم الجمعة في مدينة العين الإماراتية.

وقال جمال للموقع الرسمي للأهلي: "رؤية محمد صلاح أكثر ما يسعدني في مقابلة روما، فهو يتمتع بحب كبير بين زملائه في منتخب ".

وأكمل "اللعب ضد توتي قائد روما أمر مميز وربما لن يتكرر مرة أخرى، ولذلك أتمنى الحصول على فرصة للمشاركة في اللقاء".

وأوضح جمال أن خوض الفريق مباراة ودية عالمية بهذا الحجم، يدل على المكانة الكبيرة التي وصل إليها النادي الأهلي ليس في إفريقيا والشرق الأوسط فقط بل على مستوى العالم.

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