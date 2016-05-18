أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عايز تحافظ على صحتك.. الفجل غنى بمركبات تقلل الإصابة بالسرطان بنسبة 40%

Google+ Print
لو عايز تحافظ على صحتك.. الفجل غنى بمركبات تقلل الإصابة بالسرطان بنسبة 40% لو عايز تحافظ على صحتك.. الفجل غنى بمركبات تقلل الإصابة بالسرطان بنسبة 40%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أفادت بأن الفجل يحتوى على مركبات مضادة للسرطان تعرف باسم الجلاكوسينولات التى توقف الإنزيمات المسببة للمرض.

وأظهرت الدراسة الحديثة التى أجريت فى جامعة إلينوى، أن الفجل يحتوى على المركبات التى يمكن أن تساعد على إزالة السموم والقضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان فى الجسم بنسبة 40%.

وأشار الباحثون إلى أن الفجل يحتوى على حوالى 10 مرات أكثر من مركبات الجلاكوسينولات من ابن عمه "القرنبيط"، الذى يعد من أفضل الخضراوات.

وأضاف الباحثون أن الفجل يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات خاصة الحديد الذى يقلل فرص الإصابة بفقر الدم، ويلعب دورًا رئيسيًا فى القضاء على السرطان لأنه ينشط الإنزيم المسؤول عن إزالة السموم والجزيئات الحرة المسببة للسرطان.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News today”، وذلك فى الثامن عشر من شهر مايو الجارى.


>- تخلص من التهاب الجيوب الأنفية على طريقة زمان.. كل بصل وفجل كتير

- 6 أطعمة لعلاج حب الشباب أهمها الفجل والقرنبيط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365