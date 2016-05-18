لو عايز تحافظ على صحتك.. الفجل غنى بمركبات تقلل الإصابة بالسرطان بنسبة 40%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أفادت بأن الفجل يحتوى على مركبات مضادة للسرطان تعرف باسم الجلاكوسينولات التى توقف الإنزيمات المسببة للمرض.

وأظهرت الدراسة الحديثة التى أجريت فى جامعة إلينوى، أن الفجل يحتوى على المركبات التى يمكن أن تساعد على إزالة السموم والقضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان فى الجسم بنسبة 40%.

وأشار الباحثون إلى أن الفجل يحتوى على حوالى 10 مرات أكثر من مركبات الجلاكوسينولات من ابن عمه "القرنبيط"، الذى يعد من أفضل الخضراوات.

وأضاف الباحثون أن الفجل يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات خاصة الحديد الذى يقلل فرص الإصابة بفقر الدم، ويلعب دورًا رئيسيًا فى القضاء على السرطان لأنه ينشط الإنزيم المسؤول عن إزالة السموم والجزيئات الحرة المسببة للسرطان.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News today”، وذلك فى الثامن عشر من شهر مايو الجارى.

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