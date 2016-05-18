بالفيديو والصور.. رسمياً.. هشام جنينة يتقدم بطلب ضمه لجداول نقابة المحامين

تقدم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعفى من منصبه، بطلب رسمى لنقيب المحامين سامح عاشور، لقيده فى جداول نقابة المحامين، بعد إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال المستشار هشام جنينة، أنه تقدم لعضوية نقابة المحامين شأنه شأن أى مواطن مصرى لديه رغبة فى الانضمام إلى هذه المهنة الجليلة.

وأضاف "جنينة" فى تصريحات صحفية عقب تقدمه، بطلب الانضمام للنقابة: "أشرف بأن أنضم لمهنة المحاماة كى أنضم لكتيبة المدافعين عن حقوق المواطنين وحرياتهم".

وحول المادة 13 من قانون النقابة التى قد تمنع قيده نظرًا لعزله من وظيفته، قال جنينة: "لا تعليق لى فى هذا الشأن".

وينشر اليوم السابع صورة ضوئية من طلب "جنينة".

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المادة 13 من قانون المحاماة تحرم هشام جنينة من عضوية نقابة المحامين