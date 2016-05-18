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انفجار يهز طهران والشرطة الإيرانية تكشف السبب

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انفجار يهز طهران والشرطة الإيرانية تكشف السبب انفجار يهز طهران والشرطة الإيرانية تكشف السبب

انفجار

أصيب شخص بانفجار وقع صباح اليوم الأربعاء،  في شرق طهران، فيما أكدت السلطات أن الحادث حمل طابعا عرضيًا.

وأوضح قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة طهران العميد محمد حسين ساجدي نيا أن الانفجار كان ناجمًا عن مواد مفرقعة مصنعة يدويا.

ونقلت وكالة “فارس” عن ساجدي نيا، قوله إن الانفجار وقع في الساعة العاشرة و12 دقيقة من صباح الأربعاء، في منطقة “طهران بارس” الواقعة شرق العاصمة، مؤكدا أن وحدة من قوات الشرطة ووحدة أخرى توجهتا على الفور للإغاثة والإنقاذ.

وتابع أنه وبعد التقصي في أسباب الحادث تبين أن شابا يبلغ 25 عاما من عمره، كان يجمع القمامة القابلة للتدوير ووجد رزمة حاول إخراجها من سلة قمامة إلا أنها انفجرت فجأة، ما أدى إلى إصابته بجراح في يده ووجهه.

وأضاف ساجدي نيا، أنه إثر وقوع الحادث توجه فريق خبراء متخصص إلى المكان لإبطال مفعول المتفجرات. وتبين بعد التحقيق أن المواد بداخل الرزمة كانت مواد مفرقعة مصنعة يدويا.

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