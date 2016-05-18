أمير الكويت يطلع ولد الشيخ على تطورات مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ظهر اليوم الأربعاء بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمناسبة استضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وأطلع المبعوث الأممي، خلال اللقاء الذى حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمير الكويت على تطورات مشاورات السلام الجارية بين الأطراف اليمنية المنعقدة بدولة الكويت.

كما التقى أمير الكويت، برئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.. والتقى أيضا بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس وفد المؤتمر الشعبى العام عارف عواض الزوكا، ورئيس وفد أنصار الله محمد عبدالسلام فليته.

وحث أمير الكويت على مواصلة المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية تسهم فى تحقيق السلام المنشود، الذى يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة أبنائه.

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