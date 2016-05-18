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القبض على 6 أشخاص لأدائهم الصلاة عكس اتجاه القبلة ودون إمام بتونس

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القبض على 6 أشخاص لأدائهم الصلاة عكس اتجاه القبلة ودون إمام بتونس القبض على 6 أشخاص لأدائهم الصلاة عكس اتجاه القبلة ودون إمام بتونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 6 أشخاص لأدائهم الصلاة فى مسجد بمنطقة بوعوان بولاية جندوبة عكس اتجاه القبلة ودون إمام.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان الأربعاء، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى بجندوبة تمكنت من إلقاء القبض على 6 أشخاص يعمدون المجىء متأخرين إلى مسجد بمنطقة بوعوان من ولاية جندوبة، خلال صلاتى المغرب والعشاء، ويصطفون عكس اتجاه القبلة ويؤدون الصلاة دون إمام، وهو ما تسبب في إزعاج بقية المصلين".

وأوضحت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العامة، قررت التحفظ عليهم وتحرير محضر لهم لمخالفة قانون المساجد.
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