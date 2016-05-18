هاآرتس: أيمن عودة أول عربى يمثل معارضة إسرائيل حال انضمام هرتصوج للحكومة

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه فى حالة انضمام زعيم المعارضة فى إسرائيل يتسحاق هرتصوج للائتلاف الحكومى بعد المباحثات التى تجرى الآن مع بنيامين نتنياهو فإن رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة سيكون زعيم المعارضة فى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن "عودة" سيكون أول عربيا فى تاريخ إسرائيل يتولى مقعد المعارضة، موضحة أنه طبقا للقانون الإسرائيلى فإن المعارضة يتولاها أكبر كتلة فى الكنيست غير منضمة للحكومة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن القائمة العربية المشتركة فى حالة فوزها بالمعارضة ستتمتع بعضوية 18 نائبا من عدة أحزاب كميرتس ويش عتيد وهى ثانى كتلة فى حالة انضمام المعسكر الصهيونى للحكومة الحالية.

وكان "عودة" قد أعلن أمس عقب التقارير التى نشرت والتى تؤكد أن فرص انضمام المعسكر الصهيونى للحكومة كبيرة جدا وأن المعسكر الصهيونى يتظاهر بالمعارضة لكنه فى حقيقة الأمر ليس بذلك، وهناك حاجة ماسة لمعارضة قوية فى إسرائيل .

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