أرقام في الجول - أنطوي في 20 دقيقة.. أكثر من مجرد هدف

شارك جون أنطوي مهاجم الأهلي لمدة 20 دقيقة فقط أمام الإنتاج الحربي، ولكنه كان حاسما وسجل الهدف الذي قتل المباراة.

ولعب أنطوي بديلا للجابوني ماليك إيفونا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني من رأسية قابل بها عرضية صبري رحيل المتقنة.

ورغم دقائق اللعب القليلة، إلا أن أرقام أنطوي كانت جيدة للغاية.

سدد المهاجم الغاني الكرة مرة واحدة على المرمى سجل منها هدفا، من أصل 7 مرات استلم فيها الكرة من زملائه.

استلام أنطوي للكرة من زملائه 7 مرات في 20 دقيقة فقط، معدل جيد يظهر كيف كان المهاجم الغاني يتحرك بشكل جيد ليظهر أمام فريق منظم دفاعيا.

تحركات أنطوي:

ولم يخسر أنطوي الكرة سوى مرة واحدة فقط تحت ضغط، ومرر الكرة 4 مرات بشكل صحيح من أصل 6 تمريرات.

أين استلم أنطوي الكرة:

بمقارنة أرقام أنطوي بإيفونا الذي لعب أساسيا، فالثاني أيضا لم يسدد الكرة سوى مرة واحدة فقط على المرمى في الانفراد المبكر الذي أهدره.

وخلال 70 دقيقة، استلم إيفونا الكرة من زملائه 21 مرة وخسرها 10 مرات منهم.

إيفونا كان محطة لعب مهمة في هجمات الأهلي، فهو مرر الكرة 15 مرة بشكل صحيح من أصل 16 تمريرة.