أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول - أنطوي في 20 دقيقة.. أكثر من مجرد هدف

Google+ Print

شارك جون أنطوي مهاجم الأهلي لمدة 20 دقيقة فقط أمام الإنتاج الحربي، ولكنه كان حاسما وسجل الهدف الذي قتل المباراة.

ولعب أنطوي بديلا للجابوني ماليك إيفونا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني من رأسية قابل بها عرضية صبري رحيل المتقنة.

ورغم دقائق اللعب القليلة، إلا أن أرقام أنطوي كانت جيدة للغاية.

سدد المهاجم الغاني الكرة مرة واحدة على المرمى سجل منها هدفا، من أصل 7 مرات استلم فيها الكرة من زملائه.

استلام أنطوي للكرة من زملائه 7 مرات في 20 دقيقة فقط، معدل جيد يظهر كيف كان المهاجم الغاني يتحرك بشكل جيد ليظهر أمام فريق منظم دفاعيا.

تحركات أنطوي:

ولم يخسر أنطوي الكرة سوى مرة واحدة فقط تحت ضغط، ومرر الكرة 4 مرات بشكل صحيح من أصل 6 تمريرات.

أين استلم أنطوي الكرة:

لم نستطيع الوصول الى ا

بمقارنة أرقام أنطوي بإيفونا الذي لعب أساسيا، فالثاني أيضا لم يسدد الكرة سوى مرة واحدة فقط على المرمى في الانفراد المبكر الذي أهدره.

وخلال 70 دقيقة، استلم إيفونا الكرة من زملائه 21 مرة وخسرها 10 مرات منهم.

إيفونا كان محطة لعب مهمة في هجمات الأهلي، فهو مرر الكرة 15 مرة بشكل صحيح من أصل 16 تمريرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع