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ميدو: ممنوع الحديث عن أهلي وزمالك في المنتخب.. حكمة أبو ريدة مطلوبة الآن

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ميدو: ممنوع الحديث عن أهلي وزمالك في المنتخب.. حكمة أبو ريدة مطلوبة الآن ميدو: ممنوع الحديث عن أهلي وزمالك في المنتخب.. حكمة أبو ريدة مطلوبة الآن

يرى أحمد حسام "ميدو" محلل قنوات "بي إن سبورتس" إن التطرق للحديث عن لاعبو الأهلي والزمالك في منتخب يشكل كارثة بكل المقاييس.

وتحدث ميدو لـFilGoal.com " الحديث عن الأهلي والزمالك في من الممنوعات التي تربينا عليها".

وأضاف "المخطيء هو من تطرق للحديث عن الزمالك والأهلي، تلك ثقافة تربينا عليها".

وتابع "أي كان من أخطأ وبدأ الحديث عن الأهلي والزمالك فلابد أن يرحل. أنا لا أعرف تفاصيل ما حدث".

الأزمة مشتعلة بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

في حين أنه كان قد كتب علي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" أزمة غالي مع المنتخب يجب أن تعالج بشكل أفضل، طريقة علاج المشكلة دليل على أننا مازلنا هواة في إدارة الأزمات، غالي لاعب كبير والمنتخب محتاج له".

واستطرد " إذا ثبت أن أي من أعضاء الجهاز الفني تطرق للحديث عن الفارق بين لاعبي الأهلي والزمالك بإيجابية او سلبية فهنا يجب عليه تقديم إستقالته فورا".

كما تابع مدرب الزمالك السابق " لو تم التمييز بين اللاعبين وبين سلوكياتهم بالأهلي والزمالك وكانت البداية من أحد أعضاء الجهاز فيجب عليه أن يستقيل فورا من أجل مصلحة المنتخب".

واستدرك " التطرق إلى الحديث عن الزمالك والأهلي في المنتخب كارثة بكل المقاييس حتى اذا بدأ هذا الكلام الفارغ لاعب صغير فما بالك لو جاء من مدرب".

واختتم ميدو تغريداته بـ "أخيرا (حرام) أن يضيع المجهود الذي قام به هيكتور كوبر مدرب المنتخب واللاعبين طوال الفترة الماضية من أجل بعض التفاهات التي من الممكن أن تدمر الفريق بالكامل، حكمة أبو ريدة مطلوبة الآن".

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فيديو اليوم السابع

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