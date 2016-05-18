متعب يغيب عن بعثة الأهلي المتجهة للإمارات بسبب الإمتحانات

تغيب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات لمواجهة روما وديا.

ويواجه الأهلي نظيره روما يوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات في مباراة ودية.

وجاء تغيب متعب عن الأهلي بسبب إرتباطه بإمتحانات منتصف العام على أن يستقل متعب الطائرة المتجهة إلى الإمارات غدا الخميس للحاق بمباراة روما.

وكان متعب قد حصل على إذن من الجهاز الفني للتغيب عن رحلة الأهلي واللحاق بهم في أقرب وقت.

وتغادر بعثة الأهلي متجهة إلى الإمارات في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء، ويعود الفريق من الإمارات يوم السبت.