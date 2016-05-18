أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول - لا أحد يستطيع أن يخطف كرة من حسام عاشور!

Google+ Print
أرقام في الجول - لا أحد يستطيع أن يخطف كرة من حسام عاشور! أرقام في الجول - لا أحد يستطيع أن يخطف كرة من حسام عاشور!

هل تصدق أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لم يخسر الكرة ولا مرة خلال 90 دقيقة ضد الإنتاج الحربي؟ هكذا تقول أرقام اللاعب غير الدولي.

استلم عاشور الكرة 65 مرة خلال المباراة، ولم يخسرها ولا مرة.

انتقلت الكرة من رامي ربيعة لعاشور في 14 مرة، ليصبح أول محطة في هجمات الأهلي.

أين استلم عاشور الكرة:

eY639hl.png

لكن المهم الآن أن نعرف ماذا كان يفعل عاشور بالكرة؟

تمريرات لاعب وسط الأهلي كان متقنة إلى نسبة 98%، حيث مرر الكرة 81 مرة بنجاح من أصل 83 تمريرة. وهي طبعا كانت النسبة الأعلى في ملعب المباراة.

مرر عاشور الكرة 26 مرة للأمام، و45 مرة بشكل جانبي، وأعادها للخلف في 10 مناسبات فقط.

اتجاهات تمريرات عاشور:

DMERjUe.png

وكالعادة كان حسام غالي أكثر من استلم الكرة من عاشور في 16 مناسبة، لكن المميز كان أن عاشور تكفل بتمرير الكرة لرمضان صبحي مباشرة 11 مرة

لعب عاشور 5 تمريرات طولية، بنسبة نجاح 100%.

واسترجع لاعب وسط الأهلي الكرة 7 مرات من بين أقدام لاعبي الإنتاج. وهي الرقم الأكبر في الفريق الأحمر بعد أحمد فتحي ورامي ربيعة.

أين تحرك عاشور بالكرة:

ZxbAwB6.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع