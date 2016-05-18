أرقام في الجول - لا أحد يستطيع أن يخطف كرة من حسام عاشور!

هل تصدق أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لم يخسر الكرة ولا مرة خلال 90 دقيقة ضد الإنتاج الحربي؟ هكذا تقول أرقام اللاعب غير الدولي.

استلم عاشور الكرة 65 مرة خلال المباراة، ولم يخسرها ولا مرة.

انتقلت الكرة من رامي ربيعة لعاشور في 14 مرة، ليصبح أول محطة في هجمات الأهلي.

أين استلم عاشور الكرة:

لكن المهم الآن أن نعرف ماذا كان يفعل عاشور بالكرة؟

تمريرات لاعب وسط الأهلي كان متقنة إلى نسبة 98%، حيث مرر الكرة 81 مرة بنجاح من أصل 83 تمريرة. وهي طبعا كانت النسبة الأعلى في ملعب المباراة.

مرر عاشور الكرة 26 مرة للأمام، و45 مرة بشكل جانبي، وأعادها للخلف في 10 مناسبات فقط.

اتجاهات تمريرات عاشور:

وكالعادة كان حسام غالي أكثر من استلم الكرة من عاشور في 16 مناسبة، لكن المميز كان أن عاشور تكفل بتمرير الكرة لرمضان صبحي مباشرة 11 مرة

لعب عاشور 5 تمريرات طولية، بنسبة نجاح 100%.

واسترجع لاعب وسط الأهلي الكرة 7 مرات من بين أقدام لاعبي الإنتاج. وهي الرقم الأكبر في الفريق الأحمر بعد أحمد فتحي ورامي ربيعة.

أين تحرك عاشور بالكرة: