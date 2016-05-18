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مارتن يول: الأهلي سيلعب للمتعة ضد روما.. ستكون فرصة لتجربة غير الأساسيين

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مارتن يول: الأهلي سيلعب للمتعة ضد روما.. ستكون فرصة لتجربة غير الأساسيين مارتن يول: الأهلي سيلعب للمتعة ضد روما.. ستكون فرصة لتجربة غير الأساسيين

أكد الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي على أنه سيمنح اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الأحمر فرصة للعب ضد روما في ودية يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الأهلي وديا مع روما يوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وقال يول للموقع الرسمي للنادي الأحمر: "الأهلي سيخوض مواجهة للشهرة أمام روما، ستكون مباراة بعيدة عن أي ضغوط أو رسميات، وستمنح اللاعبين المزيد من المتعة".

وأضاف "الجهاز الفني لديه الفرصة لمتابعة عدد من اللاعبين الغائبين عن المشاركة في الفترة الأخيرة من خلال مباراة روما".

وأوضح "أتمنى أن تكون مباراة للمتعة مع روما، وأن تكون على قدر لائق من الفنيات والمهارات التي تمتع الجماهير".

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فيديو اليوم السابع