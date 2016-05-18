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وكيل النني لـ في الجول: اللاعب لم يهاجم أحدا

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وكيل النني لـ في الجول: اللاعب لم يهاجم أحدا وكيل النني لـ في الجول: اللاعب لم يهاجم أحدا

قال وكيل محمد النني إن لاعب أرسنال لم يهاجم أحدا عقب الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين قائد الأهلي حسام غالي والجهاز الفني للمنتخب.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن هجوم من لاعب أرسنال على قائد الأهلي.

وقال وكيل النني، ألان نظمي، لـFilGoal.com: "تلك التقارير لا أساس لها من الصحة. الموضوع لا علاقة له بالنني من قريب أو من بعيد".

وأضاف "النني لم يشتكي من أحد أو لأحد، ولم يحدث أن صدر منه أي فعل خاطئ تجاه أي فرد في ".

وأردف "تلك التقارير أراها ضمن حملة على لاعب في المنتخب ".

وأعلن "سيكون هناك خطوة للرد عقب التشاور مع المستشار القانوني للنني والاتصال باللاعب لكي نقرر كيف تكون تلك الخطوة".

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فيديو اليوم السابع

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