غالي: لهذا ودية روما ستكون مثل الرسمية.. احترفت بعد مراوغة جوارديولا

استعاد حسام غالي قائد الأهلي ذكريات فوز الفريق الأحمر على روما وديا عام 2002، قبل مواجهة الذئاب يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وفاز الأهلي وديا على روما 2-1 في أغسطس 2002، وسجل وقتها للفريق الأحمر إبراهيم سعيد والأنجولي إيفيلينو.

وقال غالي للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة روما تكتسب أهمية مضاعفة نظرا لنتائج الأهلي الجيدة مع الفرق الأوروبية ونجاحه من قبل في الفوز على ريال مدريد وبعده على فريق روما نفسه عام 2002 ولهذا سوف تأخذ المباراة الطابع الرسمي رغم أنها مباراة ودية".

وأوضح "الفوز على روما تحديدا كان وش السعد بعدما تألقت في المباراة وتمكنت من مراوغة جوسيب جوارديولا نجم المنتخب الإسباني السابق والمدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ الألماني، واحترفت بعدها في فينورد الهولندي وبدأت رحلتي في أوروبا".

وأكمل "هذه المباراة رغم كونها مباراة ودية إلا أنها حظيت باهتمام كبير سواء في مصر أو أوروبا ولفتت الأنظار إلي بقوة".

استرجع كوبري غالي لجوارديولا:

وأشار غالي إلى أنه خلال مشواره في أوروبا لم يسبق له أن واجه فريق روما في أي من البطولات الأوروبية.

وتابع غالي "احتكاك الأهلي بالمدارس الأوروبية أمر مهم جدا، خاصة لمجموعة اللاعبين الصاعدين لأنها تزيد من خبرتهم وتكسبهم المزيد من الثقة، وروما من الفرق العريقة والتي تتميز بالسرعة والقدرات الهجومية الكبيرة، والكرة الإيطالية بشكل عام من أقوى المدارس على مستوى العالم وتتميز بالالتزام التكتيكي والمجهود البدني الكبير".

وأضاف "الأهلي بالتأكيد يعرف أهمية المباراة ويقدر جماهيريتها، وهو ما أسعى للتأكيد عليه خلال جلساتي المستمرة مع اللاعبين".

وأتم "تكريم محمد صلاح وفرانشيسكو توتي يعد شيئا طبيعيا، فالأول يقدم صورة رائعة ومشرفة ونموذج للاعب المصري المحترف في أوروبا، أما توتي فهو نجم لا يختلف عليه اثنان وقدم عطاء بلا حدود للكرة الإيطالية ولهذا فإن تكريمهما يأتي في محله ويزيد من جماهيرية المباراة".