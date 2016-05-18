ماذا ارتدت كيم كارداشيان في "كان"؟

لا تقتصر أناقة مهرجان كان على نجوم السينما، إذ تمتد إلى عارضات الأزياء المتألقات، ونجمات التلفاز المؤثرات مثل كيم كارداشيان Kim Kardashian، التي حضرت حفل دي غريسوغونو de GRISOGONO ليلة البارحة بإطلالة فضية برَّاقة من لان يو Lan Yu مع قرطين ماسيين متدليين بتصميم يخطف الأنفاس من دي غريسوغونو de GRISOGONO.

وحضر الحفل كذلك عدد كبير من المشاهير الموجودين في "كان"، ومن بينهم كريس جينر Kris Jenner، التي اختارت فستاناً أبيض بتطريزات فضية لهذه المناسبة، والعارضة بيلا حديد Bella Hadid، التي تألقت ببدلة عصرية رائعة من بالمان Balmain.

ولا يمكن أن ننسى إطلالة شانيل إيمان Chanel Iman، بفستانها الأخضر الأنيق، وآنا بياتريس باروس Ana Beatriz Barros، بالإضافة إلى إطلالة مصممة دار ماركيزا Marchesa, جورجينا تشابمان Georgina Chapman، بفستانها الأبيض القصير.