تألقي بأحدث نظارات "ريفولي" الطبية

احتفاءً بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" "تحدي القراءة العربي"، تسلط "ريفولي آيزون" Rivoli Eyezone الضوء خلال هذا الشهر على إطارات النظارات الطبية. حيث أصبحت النظارة الطبية اليوم جزءاً أساسياُ من الأكسسوارات اليومية، وهنالك الى جانب الكثيرات من النساء أو الرجال اللذين يرتدونهم لضرورة طبية البعض اللذين يقتنون النظارات الطبية كموضة أو للزينة، لذلك تقدم لك "ريفولي" Rivoli موديلات مميزة من النظارات التي تتماشى مع مختلف أشكال الوجوه لتضفي المزيد من التألق على إطلالتك، مع تصاميم لعلامات تجارية رائدة مثل "توم فورد" Tom Ford، و"روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، و"مون بلان" Montblanc، و"إرمنيجيلدو زينيا" Ermenegildo Zegna.

اكتشفوا معنا مجموعة النظارات الطبية هذه واختاروا منها ما يعجبكم وما يتناسب مع شكل وجهكم.