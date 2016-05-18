أشوريا راي وميريام فارس تتنافسان بتصميم رامي قاضي

تألقت الممثلة الهندية الأنيقة أشوريا راي Aishwarya Rai بإطلالة ورديّة أنيقة في مهرجان "كان" السينمائي مؤخراً، حيث اختارت تصميماً أنيقاً يحمل توقيع المصمم رامي قاضي، ولكنها لم تكن أول من ترتدي هذا التصميم.

على الرغم من أن إطلالة أشوريا راي كانت رائعة بهذا الفستان، إلا أن اختيارها الجريء للمكياج لم يكن موفقاً، حيث اختارت النجمة مكياج عيون سموكي أسوداً مع أحمر شفاه بلون أرجواني لافت، وقد كانت ميريام فارس السبّاقة لارتداء هذا الفستان المميز في إحدى حفلاتها الأخيرة، ويبدو أنها تفوّقت في تنسيقه على زميلتها الهندية، حيث رفعت شعرها المجعّد بطريقة أنيقة، واعتمدت مكياجاً وردياً ناعماً، وأكملت إطلالتها بأقراط ماسيّة براقة.

شاهدي معنا إطلالات أشوريا راي وميريام فارس بتصميم رامي قاضي وشاركينا برأيك.