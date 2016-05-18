برنامج مفيد فوزي يلجأ لصفارة التيت بسبب حلقات طوني والإبراشي والمرازي

كتبت- إنجي لطفي

سجل الإعلامي مفيد فوزي مقدم برنامج ” اسمحلي” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان، عدة حلقات مع عدد من الإعلاميين مثل: الإعلامي طوني خليفة والإعلامي حافظ الميرازي والإعلامي وائل الإبراشي حيث تخلل خلال البرنامج مجموعة من الألفاظ الخارجة مما جعل فريق عمل البرنامج أن يلجأوا خلال مونتاج الحلقات إلى استخدام صفارة التيت.

حيث داعب حافظ المرازي ، مفيد فوزي، بألفاظ خارجة، كما صدر من الإعلامي طوني خليفة لفظ خارج تجاه مفيد فوزي، أما في حلقة الإبراشي فقد تم مواجهته بأحد الفيديوهات التي احتوت على لفظ خارج.

ومن المعروف أن إسم البرنامج مأخوذ من جملة الإعلامي مفيد فوزي الشهيرة «اسمحلي اسألك واحرجك»، كما أن البرنامج يسجل في إحدى استديوهات قناة CBC، حيث يوجد إتفاق مبدئي بين الطرفين، وهما القناة وفريق البرنامج على العرض على شاشة القناة لكن البرنامج لم يأخذ خطواته النهائية.