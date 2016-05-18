إحالة سيدة تدير شبكة لممارسة الدعارة لمحكمة الجنايات

مراسل – ONA:

أمر المستشار حسام عرجاوي وكيل نيابة أول مدينة نصر، بإحالة ربة منزل تدير شبكة لممارسة الدعارة، لمحكمة الجنايات.

كانت المتهمة قد أدلت باعترافات تفصيلية أمام النيابة، بأنها كانت تعلن عن نفسها عن طريق النت لممارسة الدعارة مقابل 400 دولار في الساعة، وتم استدراجها عن طريق مباحث الآداب، وتم توجيه تهمة الدعارة، و الدعوة لممارسة الدعارة عن طريق النشر، وتم حبسها 4 أيام وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب، تفيد إدارة “آمال.أ”، ربة منزل، شقة في شارع في مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب والعميد محمد الشربيني، رئيس قسم المعلومات، العقيد عماد العوضي، بسرعة القبض على أعضاء الشبكة في حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة الشقة وضبط المتهمة “هدى.م”، و”س.ف” طبيب جراح شهير أثناء ممارسته الرذيلة مع “أنعام.م”، كما تم ضبط مبلغ مالي 4700 جنيه، 7 هواتف محمولة، 2 واقي ذكري.