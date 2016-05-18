افتتاح كوبري «الحواصلية» لربط 7 قري بالمنيا

مراسل – ONA:

افتتح اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الكوبري الجديد لقرية الحواصلية على ترعة الإبراهيمية، بحضور مصطفي عبدالرحيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا، وعددًا من وكلاء الوزارات المعنية.

ويربط الكوبري الجديد، بين القرى الواقعة غرب الإبراهيمية “الحواصلية ـ ريدة”، بقرى شرق الإبراهيمية “بنى حماد ـ منشأة الحواصلية ـ دوار شعراوى ـ المطاهرة ـ بنى مهدى”.

وتم إنشاء الكوبرى، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، عقب تصدع الكوبري القديم منذ عام 2014، وعلى الفور تم إتخاذ قرار رصف طريق بديل وهو طريق ” بنى أحمد الشرقية ـ بنى مهدى” على مصرف ماقوسة كبديل لحين إنشاء الكوبرى باعتماد مليون جنيه، حيث تم إدراج إنشاء كوبري الحواصلية خلال سنتين ماليتين عام 2014-2015 بمبلغ 2 مليون جنيه وفى السنة المالية 2015-2016 بمبلغ 5 مليون جنيه.