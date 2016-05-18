أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

افتتاح كوبري «الحواصلية» لربط 7 قري بالمنيا

Google+ Print
محافظ المنيا خلال افتتاح الكوبري

محافظ المنيا خلال افتتاح الكوبري

مراسل – ONA:

افتتح اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الكوبري الجديد لقرية الحواصلية على ترعة الإبراهيمية، بحضور مصطفي عبدالرحيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا، وعددًا من وكلاء الوزارات المعنية.

ويربط الكوبري الجديد،  بين القرى الواقعة غرب الإبراهيمية “الحواصلية ـ ريدة”، بقرى شرق الإبراهيمية “بنى حماد ـ منشأة الحواصلية ـ دوار شعراوى ـ المطاهرة ـ بنى مهدى”.

وتم إنشاء الكوبرى، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، عقب تصدع الكوبري القديم منذ عام 2014، وعلى الفور تم إتخاذ قرار رصف طريق بديل وهو طريق ” بنى أحمد الشرقية ـ بنى مهدى” على مصرف ماقوسة كبديل لحين إنشاء الكوبرى باعتماد مليون جنيه، حيث تم إدراج إنشاء كوبري الحواصلية خلال سنتين ماليتين عام 2014-2015 بمبلغ 2 مليون جنيه وفى السنة المالية 2015-2016 بمبلغ 5 مليون جنيه.

a15c7eea-3007-4ccd-99a4-806f12fe2beb

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا