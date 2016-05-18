غدًا.. الشاعر الغنائي أحمد موسى في واحدة و بس على «نغم اف ام»

كتبت – إنجي لطفي

يحل الشاعر الغنائي احمد على موسى ضيف واحدة و بس مع نيرة شريف على 105.3.

يكشف الشاعر الغنائي احمد على موسى عن كواليس تعاونه مع اكبر فنانين في مصر والوطن العربي، مثل عمرو دياب ،راغب علامة، اصالة، تامر حسني وتامر عاشور، و عن كتابته لتترات أغاني و أفلام مسلسللات ناجحة ، و عن بدايته القوية من خلال اغنية تملى معاك مع الفنان عمرو دياب،واخر اعماله مع الفنان عمرو دياب اغنية انا وانت من البوم احلى و احلى وما هي اهم الصدف في حياته.

جدير بالذكر أن الشاعر احمد على موسى، وهو واحد من اهم الشعراء في مصر والوطن العربي،و قام بكتابة الكثير من الاعمال الناجحة ، و من اهمهم : في الحياة وهقولك كلمة لتامر حسني، من أول عمري لفضل شاكر، اول ليلى لحماقي، و متتغروش يا بني ادمين وهي اغنية تتر مسلسل ابن حلال.

> الحلقة من اعداد ياسمين مجدي و الإشراف العام أحمد سمير.