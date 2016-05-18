داعش تطلق صواريخ على ريف حمص

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرون بجروح صباح الأربعاء جراء استهداف تنظيم داعش لبلدة "جنديرس" وقرية "تل العبر" بريف حمص فى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية أن " مسلحى داعش أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية على منازل المواطنين فى بلدة "جنديرس" بمنطقة عفرين وقرية "تل العبر" غرب مدينة عين العرب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص بجروح ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

من ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى سورى اليوم مقتل 20 مسلحا من تنظيم "داعش" وتدمير عدد من أوكارهم فى محيط منطقة البانوراما وجبل الثردة وطريق الميادين بدير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله أن "وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" تسللت إلى محيط المزارع جنوب شرق منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور"، وأضاف أن "الاشتباكات انتهت بمقتل 20 مسلحا من التنظيم وإجبار من تبقى من أفراد المجموعات على الفرار تاركين جثث قتلاهم".

يذكر أن وحدات من الجيش السورى قضت قبل أيام على آخر تجمعات لتنظيم "داعش" فى دوار البانوراما بعد إيقاع العديد منهم بين قتيل ومصاب ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.

من جانبها سيطرت قوات الجيش السورى على مزارع بلدة بزينة فى الغوطة الشرقية بعد اشتباكات خاضتها مع فصائل معارضة مسلحة.

وفى ريف دمشق الغربى، قصفت قوات النظام مخيم خان الشيخ بقذائف المدفعية والهاون، سقطت إحداها على حافلة يستقلها مدنيون، مما أدى إلى مقتل 7 منهم بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين.. حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" اليوم.

وفى حلب قتل مدنيان وجرح عشرات آخرون جراء استهداف طائرات حربية روسية وسورية لطريق الكاستيلو شمال مدينة حلب، مما أسفر عن قطع الطريق بين حلب وريفها الغربى، كما نجم عن الغارات تدمير مخيم حندرات.

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