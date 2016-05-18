«مميش»: مخطط مشاريع التنمية بمنطقة القناة «مش حبر على ورق»‎

مراسل – ONA:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئه قناة السويس، إن المخطط العام لمشاريع التنمية بمنطقة القناة قابل للتنفيذ، وليس مجرد حبر على الورق، جاء ذلك خلال استقباله وفد أعضاء مجلس النواب عن مدن القناة برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، بمبنى المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأوصح مميش أنه لايمكن تحقيق النجاح بدون تطوير الأداء لكيفيه استقبال الأجيال القادمة من السفن، قائلًا “علينا التفكير في مستقبل قناة السويس كأهم واسرع ممر ملاحي” .

وتابع رئيس هيئة قناة السويس ” اجرينا دراسات الجدوى التي قدمتها الوحدة الاقتصادية وجميع إدارات هيئة قناة السويس في جميع التخصصات الفنية، للمساهمة قي تحقيق النجاح لمشروع محور قناة السويس، والتي ساهمت في انجاح السياسات التسويقية والاقتصادية للهيئة، لافتًا إلى تحقيق أكبر قدر من التأمين الفني للمجرى الملاحي خلال هذه الفترة.

واستطرد “أن الصين تحقق نمو سريع وسيتصاعد خلال هذه الفترة، وعلينا أن نصبح قادرين للتعامل مع هذا النمو، وكان لابد من التفكير العلمي في ظل تنامي حركة التجارة العالمية وحاجة الاقتصاد المصري لتنمية موارده من العملة الصعبة، لذلك كان علينا حفر قناة السويس الجديدة.