غدًا.. إطلاق مبادرة جمعية إشراقة للتنمية والتطوير «من الشباب للشباب»

تعقد جمعية “إشراقة” للتنمية والتطوير، غدًا الخميس، حفل إطلاق الملتقى الأول للشباب، وذلك في إطار برنامجها للتطوير والتنمية المجتمعية للشباب تحت شعار “من الشباب للشباب” بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وقال إسلام الغزولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المبادرة هدفها التغلب على البطالة من خلال تبني أفكار الشباب الإبداعية وتحويلها لمشروعات تنموية عبر تقديم الدعم الكامل لها ماديا ومعنويا، مؤكدًا ضرورة إفساح المجال للشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم للمستقبل.

وأضاف الغزولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن الحفل سيشهد طرح تصور كامل لورش العمل التي عكف على إعدادها عقول مصرية لها باع طويل في إعداد الشباب لسوق العمل، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروعات الشباب ستنعكس إيجابيا على المجتمع ككل.

واعتبر رئيس الجمعية، أن المبادرة الجديدة التي سيتم اطلاقها غدًا في فندق فيرمونت هليوبوليس، بأنها ستساهم في سد الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل من خلال صقل مهاراتهم وتعزيز إمكانياتهم الثقافية والفكرية والمعرفية.

يذكر أن حفل إطلاق المبادرة غدا الخميس في تمام الرابعة عصرا بقاعة جاسمين بفندق فيرمونت هليوبوليس.