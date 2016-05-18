أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. إطلاق مبادرة جمعية إشراقة للتنمية والتطوير «من الشباب للشباب»

Google+ Print
إسلام الغزولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية

إسلام الغزولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية

تعقد جمعية “إشراقة” للتنمية والتطوير، غدًا الخميس، حفل إطلاق الملتقى الأول للشباب، وذلك في إطار برنامجها للتطوير والتنمية المجتمعية للشباب تحت شعار “من الشباب للشباب” بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وقال إسلام الغزولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المبادرة هدفها التغلب على البطالة من خلال تبني أفكار الشباب الإبداعية وتحويلها لمشروعات تنموية عبر تقديم الدعم الكامل لها ماديا ومعنويا، مؤكدًا ضرورة إفساح المجال للشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم للمستقبل.

وأضاف الغزولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن الحفل سيشهد طرح تصور كامل لورش العمل التي عكف على إعدادها عقول مصرية لها باع طويل في إعداد الشباب لسوق العمل، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروعات الشباب ستنعكس إيجابيا على المجتمع ككل.

واعتبر رئيس الجمعية، أن المبادرة الجديدة التي سيتم اطلاقها غدًا في فندق فيرمونت هليوبوليس، بأنها ستساهم في سد الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل من خلال صقل مهاراتهم وتعزيز إمكانياتهم الثقافية والفكرية والمعرفية.

يذكر أن حفل إطلاق المبادرة غدا الخميس في تمام الرابعة عصرا بقاعة جاسمين بفندق فيرمونت هليوبوليس.

صورة الدعوة

صورة الدعوة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا