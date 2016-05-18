«الهلال الأحمر» توقع اتفاقية لبناء مخيمات للاجئين السوريين في اليونان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ..تقوم هيئة الهلال الأحمر بانشاء مخيم للاجئين السوريين في اليونان.

وشرعت الهيئة في إجراء الترتيبات اللازمة لإنشاء المخيم بالسرعة التي تتطلبها ظروف اللاجئين الحالية .

وتأتي توجيهات القيادة الرشيدة تعزيزا لدور الهلال الأحمر بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في دعم ومساندة اللاجئين السوريين في مناطق تواجدهم الحالية حيث يولي سموه اهتماما كبيرا لقضية اللاجئين ويتابع أوضاعهم ويوجه دائماً بتوفير الاحتياجات الضرورية لهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات التي تساعدهم على تجاوز ظروف محنتهم الراهنة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد أكد في أكثر من مناسبة التزام دولة الإمارات برسالتها الإنسانية العالمية تجاه المتأثرين من الأزمات والكوارث حول العالم وفي مقدمتهم المتأثرين من الأزمة السورية التي تتسع رقعتها حاليا وتتفاقم تداعياتها خاصة على المدنيين.

وسيستوعب مشروع "مخيم الإمارات" في مرحلته الأولى 2000 لاجئ ويضم خدمات رئيسية مثل العيادات الطبية ومدارس وملاعب وغيرها، لتوفير حياة كريمة للاجئين.

ويحتوي المخيم على 200 منزل مؤقت يسع كل منزل لحوالي 8 أشخاص. وستتوفر فيه الخدمات المطلوبة.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد الفلاحي أن مبادرة الإمارات بإنشاء مخيم اليونان يعتبر خطوة متقدمة ونقلة نوعية في جهود الدولة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين المتفاقمة. وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي بادرت ووقفت بجانب اليونان لتعزيز جهودها في هذا الصدد.

وأشار الفلاحي إلى أن تجربة الهيئة في إنشاء مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن و العراق أكسبتها خبرة وسمعة طيبة وسط اللاجئين أنفسهم وبين نظيراتها.



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