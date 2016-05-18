طرق دبي تعلن تطبيق التعرفة الجديدة للمواقف اعتبارا من 28 مايو الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه سيتم تطبيق التعرفة الجديدة للمواقف في دبي اعتبارا من 28 مايو الجاري .

واكدت الهيئة أن قرار تعديل تعرفة المواقف في إمارة دبي، يأتي في إطار العمل على وضع حلول لمشكلة انخفاض عدد المواقف الشاغرة في المناطق المزدحمة، وتحفيز الأفراد على استخدام وسائل النقل الجماعي لتقليل استخدام المركبات الخاصة، وأن قرار زيادة التعرفة لا يشمل 77 % من إجمالي عدد المواقف المدفوعة البالغ عددها أكثر من 130 ألف موقف، وأن قرار تطبيق التعرفة الجديدة يبدأ في 28 مايو الجاري.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن قرار تنظيم استخدام المواقف في إمارة دبي بتعديل التعرفة والذي سيبدأ تطبيقه في 28 مايو الجاري، يغطي فقط 23 % من إجمالي المواقف، ويهدف إلى زيادة معدل الدوران لمواقف المركبات التي تشهد طلبا عاليا لتوفيرها أكبر عدد ممكن من الجمهور، فيما لا يخضع 77% منها لهذا التعديل، والذي يأتي في إجماله لحل مشكلة ندرة مواقف السيارات الشاغرة في المناطق المزدحمة، موضحة أنه تم إعداد نظام متكامل يشمل باقات وخدمات مجانية للمواطنين والمقيمين من مختلف فئات المجتمع بما فيها فئات ذوي الاعاقة، كبار السن، والجهات الحكومية، وغيرها، وذلك من خلال توفير 11 تصريحا لفئات مختلفة تخدم احتياجاتهم وفق الوثائق الواجب توافرها للاستفادة من التصريح ، وهي: ذوو الإعاقة الدائمة، ذوو الإعاقة المؤقتة، المعاقون من السائحين والزائرين للإمارة، الجهات المتخصصة في إعادة تأهيل أو نقل المعاقين غير الربحية في الإمارة، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ويراجعون المستشفيات بصورة دورية، كبار السن فوق 60 عاما، المواطنون القاطنون في مناطق التحكم بالمواقف العامة، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي القاطنون في مراكز التحكم بالمواقف العامة، الجهات الحكومية، القنصليات الدبلوماسية بالإمارة، القاطنون في المناطق السكنية ذات الحظر الليلي لإيقاف مركبات غير الساكنين في تلك المناطق، بالإضافة إلى تصاريح مخفضة لفئة طلبة الجامعات.

وأضافت بن عدي، أن السياسة الجديدة تعتمد على تعديل تعرفة المواقف العامة بدبي، لضمان عدم إشغالها طوال الوقت دون داع أو مبرر وذلك لإتاحة المواقف ذاتها لأكبر عدد من مستخدميها خاصة في أوقات الظهيرة لاسيما عند مراجعة المستشفيات والمراكز التجارية والبنوك، حيث أن الهيئة مستمرة في تطوير وتوسيع شبكات خدماتها عن طريق توفير حلول بديلة لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل العام التي تعد جزءاً أساسياً من البنى التحتية لدبي.

وأكدت بن عدي أن السياسة الجديدة للمواقف تتماشى وأفضل الممارسات الخاصة بهذا الشأن، لاسيما أن التعرفة الجديدة للمواقف تعد الأقل مقارنة بكبرى المدن مثل لندن وسنغافورة وهونج كونج، لافتة ً أيضاً أن السياسة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار نسب إشغال المواقف بالمنطقة، ونسبة المباني التجارية والسكنية، ومدى توفر وسائل النقل الجماعي ومستوى الازدحام المروري فيها.

وأشارت إلى أنه تم الغاء مجانية المواقف خلال فترة الظهيرة، بحيث ستكون مستمرة فترة واحدة دون انقطاع، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد ضمن تلك الفترة، استجابة لمتطلبات السوق المحلي، ورغبة من جمهور المتعاملين بتنظيم المواقف العامة ضمن تلك الفترة، كما تم تعديل التعرفة في مباني المواقف المتعددة الطوابق من 3 دراهم إلى 5 دراهم في الساعة، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد في تلك المباني.

وأكدت بن عدي ، أن الهيئة تسعى دائماً إلى توفير الراحة لعملائها والمجتمع المحلي في دبي في التنقل من حيث استخدام المواصلات العامة والمواقف وابتكار الحلول المناسبة لأية صعوبات قد تواجه الاستفادة المثلى من خدمات الهيئة.

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