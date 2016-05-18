4 فوائد صحية لبذور البطيخ.. أبرزها تعزيز المناعة ومكافحة مرض السكر

البطيخ من الفاكهة المفضلة للكثيرين فى فصل الصيف، لأنها تمد الجسم بالكثير من الماء وتساعد على ترطيبه، والذى لا يعلمه الكثيرون هو أن بذور البطيخ لها العديد من الفوائد على الصحة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول بذور البطيخ لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، لأنها تحتوى على معادن وبروتينات وأحماض دهنية وحمض الفوليك والنياسين والثيامين والنحاس والفوسفور والزنك والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنها تحتوى على الألياف التى تساعد على عملية الهضم بشكل جيد .

وحسب ما جاء فى التقرير أن بذور البطيخ تحتوى على مصادر عديدة لديها القدرة على حل المشاكل المتعلقة بالمسالك البولية والكلى، وذلك عن طريق غلى البذور فى الماء وشربه، ما يساعد على تطهير الكليتين .

وذكر التقرير الطريقة التى يتم فيها تناول بذور البطيخ، وذلك من خلال: طحن حفنة من بذور البطيخ ثم يتم سلقها فى 2 أكواب من الماء، ويتم شربه لمدة يومين متتاليين ويتم التوقف، ويتم تكرار هذه العملية بعد بضعة أيام، مضيفا أن تتضمن الفوائد الصحية لبذور البطيخ الآتى:

1- جيدة لتعزيز المناعة، لأنها تحتوى على المغنيسيوم المفيد للصحة العامة للجسم .

>2- تبطئ من عملية الشيخوخة، لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التى تبطئ من عملية الشيخوخة والحفاظ على صحة الجلد .

>3- يمنع ارتفاع ضغط الدم، لأن بذور البطيخ تحتوى على مركب أرجنين، الذى يمنع مشاكل ضغط الدم .

>4- مكافح لمرض السكر، وذلك من خلال غلى بعض البذور لمدة أكثر من 30 دقيقة، فهذا يعد جيدا للسيطرة على أعراض مرض السكر، ولا يجب أن يشرب منه لأكثر من يومين متتاليين.

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