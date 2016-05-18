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وزير الموارد المائية يستقبل السفير الإثيوبي لمناقشة العلاقات الثنائية

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وزير الموارد المائية يستقبل السفير الإثيوبي لمناقشة العلاقات الثنائية وزير الموارد المائية يستقبل السفير الإثيوبي لمناقشة العلاقات الثنائية

وزير الموارد المائية خلال لقائه بالسفير الإثيوبي

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، السفير محمود درير سفير إثيوبيا في القاهرة، وذلك بناء علي طلبه، في إطار تهنئة السيد الوزير بمناسبة تولي سيادته حقيبة وزارة الموارد المائية والري.

وقال عبدالعاطي إن اللقاء تطرق إلي عدد من النقاط كان ابرزها العلاقات الثنائية بين واثيوبيا في مجال الموارد المائية والري، وكذلك مقترح مشروعات ممرات تنمية دول الحوض بالكامل ليشمل طرق برية وسكك حديدية وخطوط ربط كهربائي وربط ملاحي.

ومن جانبه أثنى السفير الإثيوبي على مقترح الفكرة التنموية، مؤكدًا على أنه سيقوم بنقل هذه الرسالة الايجابية للمسئولين الإثيوبيين بحيث يمكن البناء على تلك الفكرة لتحقيق التكامل بين دول النيل الشرقي وكذلك باقي دول الحوض، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا بحيث يعكس الامكانيات القائمة بين البلد.

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