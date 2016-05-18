صافيناز تتغيب عن جلسة معارضتها على حبسها ٦ أشهر

بدأت منذ قليل، محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبدالرازق وأحمد حسن ، نظر معارضة الراقصة الأرمينية صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الرقص بدون ترخيص، وسط غياب الراقصة وحضور محاميها.

كانت محكة جنح القاهرة الجديدة قد قضت في وقت سابق ، بحبس الراقصة الارمينية ، 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

وكانت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام ، قد قررت أحالة الراقصة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص، وحررت المصنفات الفنية محضرًا للراقصة، بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص.