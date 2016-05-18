الفريق العسكري للقوات المسلحة يصل للمرحلة الثالثة من مغامرته على إيفرست

بدأ " الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست " المرحلة الثالثة من مغامرته لتسلق الجبل والسعي للوصول إلى قمته البالغ إرتفاعها / 8848 / مترا كأعلى جبل على وجه الأرض.

ويأتي ذلك بعد وصول الفريق قبل عدة أسابيع إلى العاصمة كاتماندو والتأقلم على المرتفعات كمرحلة أولى والمسير على الأقدام مدة تسعة أيام والوصول إلى " مخيم جبل إيفرست الاساسي" كمرحلة ثانية.

وقد انطلق الفريق قبل عدة أيام من " المخيم الأساسي لجبل إيفرست " وعبر كتلة " كومبو " الجليدية الخطرة و يعتبر عبور النهر الجليدي الشهير " كومبو" من أخطر المراحل للوصول الى قمة الجبل وهو المسار الجنوبي الوحيد في جبال الهملايا من الجانب النيبالي .

وترجع خطورة النهر الجليدي " كومبو " إلى حركة الجليد التي تنتج عنها الصدوع والفجوات والتشققات والانهيارات الثلجية فيما يستخدم خلالها المتسلقون الحبال والسلام لعبور هذه التصدعات والتشققات مما يسبب الصعوبات الكبيرة على المتسلقين بجانب الأحوال الجوية المتغيرة باستمرار.

ووصل الفريق بعد ذلك إلى المخيم الثالت وعلى إرتفاع أكثر من / 7162 / مترا من سطح البحر بعد مروره والمبيت في المخيمات " 1 و 2 " وهي من المخيمات الأربعة المتقدمة لـ " جبل إيفرست " المتدرجة في الارتفاع ما بين / 6400 / متر إلى أكثر من / 7500 / متر و بمعدل من " 4 إلى 8 ساعات " سيرا وتسلقا على الجليد المتجمد والثلوج يوميا وسط مخاطر كبيرة مثل الرياح العاتية والعواصف والإنهيارات الثلثجية.

ويعد المبيت في المعسكرات المتقدمة إجباريا لتكيف الجسم على الأداء تحت معدل منخفض للأوكسجين فيما تم نقل المعدات اللازمة وأهمها الحبال وعبوات الأوكسجين والوجبات الملائمة للظروف المناخية القاسية بواسطة أعضاء الفريق وبعض المساعدين من " الشيربا ".

وتبقى الأحوال الجوية المتقلبة والخطرة التحدي الأكبر للفريق للمضي قدما للمعسكر الرابع وعلى إرتفاع قرابة / 8000 / متر من سطح البحر و سعي أي عضو من الفريق المتهيئ فسيولوجيا وبدنيا وذهنيا ــ لمحاولة الوصول إلى أعلى قمة جبلية في العالم.

ويعتبر" الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست " .. من الفرق والمتسلقين الأوائل الساعين للوصول إلى قمة إيفرست بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال خلال عام 2015 ونتج عنه وفاة أكثر من / 19 / متسلقا والانهيارات الثلجية على المخيم الأساسي لجبل إيفرست عام 2014 مما أدى لوفاة أكثر من / 16 / من السكان المحلين " الشيربا " الذين يعملون في المعسكر.

ويتألف الفريق من / 16 /عضوا منهم / 13 / متسلقا عسكريا من مختلف الرتب وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات وثلاثة مدربين محترقين ذوي خبرة عالية في تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك المغامرة.

ويعد " الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست " من أكبر الفرق العسكرية من حيث عدد المتسلقين لخوض مثل هذه المغامرة من الوطن العربي ومن أوائل الفرق العالمية التي تصل إلى نيبال هذا العام.

ويتألف الفريق من 16 عضواً منهم 13 متسلقاً عسكرياً من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة، بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات و3 مدربين محترفين من ذوي الخبرة العالية في تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك المغامرة.

ويعد الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست من أكبر الفرق العسكرية كعدد المتسلقين لخوض مثل هذه المغامرة من الوطن العربي، ومن أوائل الفرق العالمية التي تصل إلى نيبال هذا العام بعد أن أوقفت الحكومة النيبالية إصدار التصاريح اللازمة لتسلق الجبل بعد الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال عام 2015.

وتستغرق مغامرة الفريق العسكري لتسلق ومحاولة الوصول لقمة جبل إيفرست قرابة الشهرين وعلى عدة مراحل، حيث سيتدرج الفريق في التكيف على الارتفاعات العالية والتأقلم على نقص الأوكسجين المصاحب للارتفاعات الجبلية.