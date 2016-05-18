"أبوظبي للتعليم" يؤكد جاهزيته لامتحانات نهاية العام الدراسي

أكد مجلس أبوظبي للتعليم جاهزيته لامتحانات نهاية العام الدراسي 2015 - 2016 بجميع مدارسه في أبوظبي والعين والغربية والتي تضم 64875 طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية بينهم 14733 طالبا وطالبة في الصف الثاني عشر للمنهاج الحكومي.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني عشر يوم الأحد الموافق 29 مايو 2016 وينتهي القسم العلمي يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 أما القسم الادبي يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2016 وستعلن النتائج بتاريخ 16 يونيو 2016 فيما تبدأ امتحانات المؤجل والاعادة بتاريخ 21 يونيو 2016 وحتى 27 يونيو 2016 وستعلن نتائج الامتحان المؤجل والاعادة بتاريخ 30 يونيو 2016.

وأشار سعادة محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم - خلال لقائه بمديري ومديرات مدارس الحلقة الثالثة بإمارة أبوظبي في إطار الاستعدادات لامتحانات الصف الثاني عشر - إلى ضرورة توفير الجو المناسب الذي يمكن الطالب من أداء الأمتحان بصورة سلسلة تعزز من قدرته على التفاعل مع الورقة الامتحانية في مختلف المواد الدراسية.

وأوضح الظاهري أهمية دور الهيئات الادارية في تنظيم أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر وتعزيز الاستخدام الأمثل للمبنى المدرسي ومرافقه في الاعداد والتجهيز لاستقبال الامتحانات الصف الثاني عشر وتوزيع أعمال الملاحظة والمراقبة على المعلمين بحيث لا يؤثر ذلك على جدول الحصص لبقية الصفوف الأخرى ..مشيرا إلى استمرارية الدراسة في صفوف النقل من الأول حتى الحادي عشر حتى موعد نهاية العام الدراسي الموافق 23 / 6 / 2016 .

وأضاف الظاهري إن المجلس يحرص على توفير الاحتياجات اللازمة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانوا من طلبة المدرسة أو الطلبة القادمين من المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم ومراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية كل حسب حالته الصحية واحتياجاته الخاصة بتأدية الامتحانات ..لافتا إلى مراعاة الفئة العمرية والاجتماعية لدى الطلبة وخاصة المسجلين في مراكز تعليم الكبار و الدراسة المنزلية.

واستعرض اللقاء أهم الاجراءات الادارية التي يجب تجهيزها في المدارس لامتحانات الصف الثاني عشر والمتمثلة في عقد اجتماعات مع رئيس لجان الامتحانات وتشكيل الفرق الادارية والفنية وتعريفهم بالمهام التي عليهم بالإضافة إلى تنظيم واعتماد كشوف الملاحظة اليومية والقاعات الامتحانية وتخصيص غرفة خاصة بلجنة النظام والمراقبة لامتحانات الصف الثاني عشر تشرف على فتح الصناديق الخاصة بالامتحانات وتسليم واستلام اوراق الاجابة من المراقبين.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة التأكد من صلاحية القاعات الامتحانية لأداء الطلبة امتحاناتهم في بيئة مناسبة سواء كانت الفصول الدراسية او الصالات الرياضية او اي قاعة اخرى، والتأكد من التكييف والاضاءة المناسبة وخلوها أي معلقات أو ملصقات جدارية تحتوي على مادة علمية أو لها علاقة بأي مادة دراسية وأن يتم توزيع الطلبة على القاعات بحيث لا يزيد عدد الطلبة في كل قاعة عن 25 طالبا مع توفير ملاحظين في كل قاعة امتحانية ومراقب لكل اربع قاعات.

وتم رصد قائمة الممنوعات والمحظورات خلال فترة الاختبارات والتعامل مع الوثائق الامتحانية بسرية تامة بما يضمن سلامة كافة الاجراءات المنظمة وعدم وجود اي تقصير في المهام والمسؤوليات، أو مخالفة التنظيمات واللوائح الامتحانية.

وفيما يتعلق باستلام وتسليم الأوراق الامتحانية للصف الثاني عشر فسيتم تشكيل لجنة لاستلام الامتحانات من المطبعة والتحقق من استلام كتيبات الاختبار والتحقق من سلامة الصناديق والبيانات التي عليها وعدد المغلفات التي تحتويها والمواد الدراسية وتاريخ انعقاد الامتحان الخاص بالمادة الدراسية ويتم تسليم كتيبات الأوراق الامتحانية للمراقبين قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق من ثم يتم تجميع كتيبات الأسئلة وإرفاق تقرير رئيس اللجنة اليومي و تسليمها لمركز تقدير ورصد الدرجات في كل من ابوظبي والعين والغربية.

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