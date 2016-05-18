«الأراضي والأملاك» تنظم المنتدى الحكومي الثاني للتدقيق الداخلي 2016

في إطار احتفالات العالم بشهر التدقيق الداخلي، تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، "المنتدى الحكومي الثاني للتدقيق الداخلي 2016". وستنطلق فعاليات المنتدى بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، يوم الأحد الموافق 22 من مايو للعام الجاري في قاعة الراس بفندق الانتركونتيننتال، بمنطقة فستيفال سيتي بدبي.

وسيفتتح سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي المنتدى الذي يتم تنظيمه تحت شعار "الإبداع والابتكار في مستقبل التدقيق الداخلي".

و قال بن مجرن: "نفخر بتنظيمنا هذا الحدث الفريد، لاسيما وأننا نهدف إلى التأسيس لمنصة متكاملة تفاعلية، تتوافر من خلالها المعلومات الضرورية لنظم التدقيق الداخلي على نحو شامل. وستسهم جلسات النقاش التي ستقام خلال المنتدى في إثراء تجارب وخبرات المؤسسات، نظرًا لحرصنا على دعوة الخبراء في مجال التدقيق الداخلي والرقابة المالية. وسيكون هذا الحدث بمثابة فرصة قيمة للاستفادة من فعالياته، فضلاً عن إقامة وتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات في المجالات المطروحة على طاولات النقاش، بما في ذلك الرقابة المالية والإدارية والحوكمة المؤسسية، والتعرف إلى أحدث الاتجاهات العالمية والتقنية".

ويتطلع القائمون على المنتدى تحقيق العديد من الفوائد التي يرجوها المشاركون من المؤسسات والأفراد، ومنها إبراز مجالات الابتكار في التدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر. وستتناول جلسات النقاش أهم التحديات التي تواجه مهنة التدقيق، ووسائل نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول أهمية مهنة التدقيق الداخلي في المنطقة، والسبل الكفيلة لتطوير أداء إدارات التدقيق الداخلي لرفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية للموارد البشرية وزيادة معدل الإنتاج داخل منظومة العمل بالمؤسسات.

وأضاف بن مجرن: "سيكون الحدث منصة لتشجيع التبادل الحر للمعرفة والمعلومات والمهارات، وخلق بيئة مهنية للتعارف والتواصل بين المحترفين في مجال التدقيق . ومن جهة أخرى، تسعى أراضي دبي إلى إبراز مجالات الإبتكار في التدقيق الداخلي، ورفع مستوى أداء العاملين في هذا المجال، بما يتوافق مع مساعي الإمارات لتطبيق أفضل المعايير العالمية في كافة المجالات".

وتزداد أهمية المنتدى هذا العام لقدرته على استقطاب كوكبة من الخبراء المتخصصين. ويأتي في مقدمة هؤلاء الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، السيد ريتشارد تشيمبرز الذي سيلقي الكلمة الرئيسية في المنتدى. ويمكن للمشاركين الاطلاع على أحدث الرؤى المتخصصة عن طريق متابعة كلمات لخبراء آخرين، بمن فيهم السيد عبدالله الرويس، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات السعودية (موبايلي)، والسيد عادل بوهاريوالا، الشريك التنفيذي لشركة ماسك الدولية. وفي هاتين الكلمتين الرئيسيتين، سيتم التركيز على الابتكار في التدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر.

وفضلاً عن ذلك، ستعقد حلقة نقاشية بإدارة السيد عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالدولة، وبمشاركة كل من السيد علي المويجعي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم ببلدية عجمان؛ والسيد أشرف الزعيم، شريك لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبر؛ والسيد محمد البوهي، مدير التدقيق الداخلي والمخاطر بمؤسسة "بروتيفيتي".

وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد أقيمت العام الماضي بمبادرة من دائرة الإقامة وشؤون الأجانب بإمارة دبي.