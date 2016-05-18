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مدير "مرور الإسكندرية" عن "ونش المنشية": بائع وضع الأحذية عليه وصورها بسرعة

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مدير "مرور الإسكندرية" عن "ونش المنشية": بائع وضع الأحذية عليه وصورها بسرعة مدير "مرور الإسكندرية" عن "ونش المنشية": بائع وضع الأحذية عليه وصورها بسرعة
قال اللواء عصمت الأشقر، مدير إدارة مرور الإسكندرية، إن الصورة التى يتداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعى ، والخاصة بونش مرور يبيع أحذية، يتم التحقيق فيها الآن ومحاسبة ضابط المرور المسئول عن السيارة.

وأشار الأشقر فى تصريحات صحفية خاصة، أن الونش كان يقف فى ميدان الجندى المجهول بالمنشية لأداء عمله، وقام أحد الباعة بوضع الأحذية، وتصويرها قبل أن يصل مسئولو السيارة، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن يتعدى الخمس دقائق.


>- تداول صورة لونش تابع لمرور الإسكندرية يبيع أحذية.. ومدونون: نشاط اقتصادى

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