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بحث بريطانى يكشف عن فطر سحرى يعالج الاكتئاب

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بحث بريطانى يكشف عن فطر سحرى يعالج الاكتئاب بحث بريطانى يكشف عن فطر سحرى يعالج الاكتئاب
كشف بحث جديد عن أن مادة كيميائية مسببة للهلوسة وجدت فى "فطر سحرى" يمكن استخدامها كعلاج للاكتئاب.

وذكرت "آى تى فى" البريطانية أن تجربة رائدة تم إجراؤها على 12 شخصا، تناولوا الدواء المستخرج من الفطر السحرى، مشيرة إلى أن سبعة مرضى منهم أظهروا تحسنا مستمرا، بينما لم يظهر الخمسة الباقون أى أعراض للمرض بعد ثلاثة أشهر من التجربة.

وتضمن العلاج تناول جرعة عالية من مادة "السيلوسيبين"، وهى مادة كيمائية نشطة مسببة للهلوسة، أى ما يعادل تناول كمية من الفطر السحرى.

وقال الدكتور روبن كارهارت-هاريس، من كلية "إمبريال كوليدج لندن" إن تناول مادة "سيلوسيبين" الموجودة فى الفطر هو السر فى هذا العلاج، لافتا إلى أن المرضى تحدثوا عن خوض "تجربة روحية عميقة"، وأنهم يعيشون "تحولا فى الطريقة التى يرون بها العالم."

وأدت التجربة إلى بعض الآثار الجانبية الخطيرة. على الرغم من أن جميع المرضى واجهوا بعض أعراض التوتر والقلق.

وأوضح الدكتور روبن، وهو قائد الفريق البحثى، أن النتائج كانت "مشجعة" وهناك حاجة لتجارب أكثر الآن، مشيرا إلى أن "هذا ليس علاجا سحريا، ولكن حتى الآثار الجانبية فى هذه المرحلة تبدو واعدة".


>- اكتشاف فطر سحرى يحفز الرغبة الجنسية للسيدات عن طريق الاستنشاق
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