اليوم.. الطب الشرعى والسموم بجامعة عين شمس يناقش إدمان الأطفال

يعقد اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوى الخامس لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، ويستمر لمدة يومين فى قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس.

ويسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات الخاصة بسوء معاملة الأطفال والإدمان والتسمم والأمراض النفسية فى الأطفال، كما يناقش أيضًا جرائم الأطفال والمسائل القانونية والاجتماعية التى تتعلق بها ودور المجتمع فى التصدى لها وإعادة تأهيل الأطفال.

يساهم صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بالقدر الأكبر من تمويل هذا المؤتمر لاهتمامه بالبحث العلمى والسعى إلى ربطه بالتطوير التكنولوجى الذى سيساعد على الرقى بمؤسسات المجتمع وتفعيل دورها فى المنظومة العلمية المتكاملة، ويستضيف المؤتمر لفيفًا من العلماء المتميزين من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لتبادل الخبرات.

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