أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«تحذير» نمط الحياة اليومية يتسبب في الإصابة بمرض السكري

Google+ Print
«تحذير» نمط الحياة اليومية يتسبب في الإصابة بمرض السكري «تحذير» نمط الحياة اليومية يتسبب في الإصابة بمرض السكري

مرض-السكري

يشكل نمط حياتنا المعاصرة حاضنة محفزة للإصابة بمرض السكري جراء نقص وتيرة الحركة وتناول أطعمة سريعة وغير صحية.
> ونقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، تسع مؤشرات قالت إن إحساس الفرد بواحدة منها أو أكثر يعزز احتمال الإصابة بالداء.

أول تلك المؤشرات؛ الإحساس بالعطش باستمرار رغم شرب المياه، وذلك بسبب ارتفاع مادة الكليكوز في الدم وتأثيرها على منطقة إدراك العطش في الدماغ.

أما الإحساس بالتعب فيشير بدوره إلى الإصابة بالنوع الثاني من السكري، فحين ينخفض السكر في الدم يصبح الجسم في حاجة ماسة إلى “وقود” يشتغل به، لكن التعب قد يكون من أعراض أمراض أخرى مثل فقر الدم والاكتئاب.

ولأن بوسع الإنسان أن يحمي نفسه من السكري في حالات كثيرة لا يدخلها عامل الوراثة، يشكل النمط الغذائي المضطرب إلى جانب الحمية علامتين على قرب الإصابة بالسكري.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” إذا كان المرء قد عانى ارتفاع الوزن في سن مبكرة فإن ذلك يعني احتمالا كبيرا لأن يصاب بالمرض شأنه في ذلك شأن من لا يتحرك كثيرا بسبب عمله ويقضي أغلب أوقات النهار جالسا إلى المكتب أو على مقعد السيارة.

وينصح الأطباء من يستيقظون من نومهم ليلا أكثر من مرة لأجل التبول بإجراء كشف عن الإصابة بالسكري وتبديد الشكوك.

فضلا عن ذلك، قد تظهر على المصاب بالسكري تعفنات أو بثور جلدية كما قد يحس غبشا وضبابية في الرؤية، علما أن الوراثة بدورها قد تكون نذير إصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا