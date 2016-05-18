عبور 185 سفينة قناة السويس بحمولة 10.2 مليون طن خلال 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 185 سفينة بحمولة 10.2 مليون طن خلال أربعة أيام، بداية من السبت وحتى أمس الثلاثاء، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 86 سفينة بحمولة 5 ملايين طن، وعبرت القناة من الجنوب 99 سفينة بحمولة 5.2 مليون طن.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت، يوم السبت، عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUARTZ بحمولة 159 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة، كما عبرت القناة من الجنوب 26 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب من نصيب سفينة الحاويات الدانماركية MARCHEN MAERSKبحمولة 200 ألف طن .

أشارت التقارير إلى أن القناة شهدت يوم الأحد، عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لمالطة AL ZUBARA بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الإنجليزيةCMA CGM EXANDER VON HUMBOLDT بحمولة 179 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من ناقلة البترول اليونانيةOLYMPIC TROPHY بحمولة 171 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية الرسمية لهيئة قناة السويس، أن القناة شهدت أمس الثلاثاء عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BETTINA بحمولة 156 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MUNCHEN BRIDGE بحمولة 157 ألف طن.

- عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن

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