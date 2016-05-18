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عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي لم يشكوا من جهاز كوبر على مدار عام ونصف

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عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي لم يشكوا من جهاز كوبر على مدار عام ونصف عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي لم يشكوا من جهاز كوبر على مدار عام ونصف

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لم يتلق أي شكوى من لاعبي الأهلي الدوليين بشأن سوء المعاملة من جانب الجهاز الفني للمنتخب.

وقال عبد الحفيظ: "لاعبو الأهلي لم يشكوا لي من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب على مدار عام ونصف".

واستدرك عبر قناة "صدى البلد": "ولكن في الأيام الأخيرة بدأنا الحديث عن أمور سطحية، لا يصح أن تنشر عبر وسائل الإعلام".

وأوضح: "فضلنا تأجيل الحديث مع اللاعبين في هذه المشكلة، للتركيز بشكل أكبر في مباراة الإنتاج الحربي بالدوري".

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وأشار إلى أنه سيعقد جلسة مع اللاعبين فور الوصول إلى الإمارات مساء اليوم الأربعاء لخوض مباراة روما الإيطالي.

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في سياق أخر، أكد مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيخوض مرانا وحيدا في السابعة مساء غد الخميس استعدادا لهذا اللقاء الودي.

ولفت أيضا أن الأهلي سيخوض تدريبا أخر في الإمارات صباح يوم السبت المقبل استعدادا لمباراة المقاولون العرب في الدوري يوم 25 مايو.

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