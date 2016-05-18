العفو الدولية: الحوثيون نفذوا اعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب ضد المعارضين

قالت منظمة العفو الدولية، إن الحوثيين نفذوا سلسلة اعتقالات استهدفت خصومهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تعذيب بعض منهم.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن فحصًا لـ 60 حالة كشف عن وجود نمط من “الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري” بحسب ما جاء في ” بي بي سي” على موقعها الإلكتروني.

وقال التقرير، إن من بين المعتقلين سياسيين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء، كما ووثق تقرير منظمة العفو الدولية ما وصف “بحملة ضارية لقمع المعارضين” في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات الأمن الموالية لهم والتابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح منذ ديسمبر2014.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص المحتجزين قد تعرضوا للتعذيب، ولم يسمح بتوفير محامين لهم أو زيارة عائلاتهم، ووصلت فترة الاعتقال في بعض الحالات إلى نحو 18 شهرًا.

وأضاف أن العديد من الأشخاص جرى احتجازهم في مراكز اعتقال سرية مؤقتة من بينها منازل خاصة، ومن ثم نقلوا مرات عديدة بين أماكن مختلفة، وأشار إلى أنه في الأغلبية العظمى من الحالات لم يُعلن عن أسباب الاعتقالات.

وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفوإنه “بدلا من احتجاز المعارضين لأسابيع وأشهر متواصلة، يجب على جماعة الحوثي المسلحة إطلاق سراح أي شخص اعتقل تعسفيا وتنفيذ الضمانات التي تكفل التعامل الإنساني للمعتقلين، وإصدار تعليمات واضحة بمحاسبة أي شخص تحت قيادتهم يرتكب انتهاكات”.