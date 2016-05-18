لجنة ميدانية لفحص شكاوى المواطنين من مياه الشرب بسوهاج

مراسل «ONA»:

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأربعاء، لجنة ميدانية متكاملة ومتخصصة تضم قطاع المعامل والشبكات والقطاع التجاري والتوعية لبحث مشاكل المواطنين بمركز ومدينة البلينا بسوهاج.

وأجرت اللجنة، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، معاينات على منازل المواطنين للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات وكذلك إجراء عدد من التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب والتأكد من مطابقتها لمواصفات المياه.

كما أجرى مسؤولو التوعية بالشركة عدة مقابلات مع المواطنين لتوعيتهم بخدمة الخط الساخن 125، وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك توعيتهم بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وترشيد استهلاك المياه.