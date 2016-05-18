القبض على عاطل بحوزته 39 قطعة حشيش فى أسوان

تمكن رجال مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان اليوم من القبض على عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم " محمد.ح" 36 سنة عاطل وبحيازته 39 قطعة من جوهر الحشيش و489 قرصا لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة.

وتحرر المحضر رقم 3044 لسنة 2016 إدارى قسم أول أسوان وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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